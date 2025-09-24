Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu žurnālistiem sacīja, ka Tramps kopumā ir noskaņots drošības garantiju sniegšanai Ukrainai pēckara periodā, taču par konkrētiem jautājumiem šajā lietā runāt ir pāragri.
Zelenskim tika uzdots jautājums par situāciju ar ASV gatavību noteiktām drošības garantijām Ukrainai līdzās Eiropai, jo radies iespaids, ka Tramps vēlas palikt malā.
"Mans iespaids no sarunas bija labs. Nezinu, vai viss tiks izdarīts, bet ASV prezidents pozitīvi izturējās par jautājumiem un tēmām, ko mēs aktualizējām, par viņa ietekmi šajos jautājumos ceļā uz mieru," sacīja Zelenskis.
"Prezidents Tramps ir gatavs sniegt Ukrainai drošības garantijas pēc šī kara beigām. Kādas tās būs, kā tās izskatīsies - mēs nezinām visas detaļas, un es negribētu jūs maldināt, kamēr nav konkrētu detaļu uz papīra," viņš turpināja.
Zelenskis norādīja, ka tuvākajās dienās Ukrainas un ASV komandām jāapspriež, kādi ieroču veidi Ukrainai visvairāk būs nepieciešami drošības garantijām, un šis darbs plānots "līdz šā mēneša 30. datumam".
Jautāts, kāda veida ASV palīdzība Ukrainai būtu visatbilstošākā, Zelenskis atbildēja, ka tā ir pretgaisa aizsardzības tehnika, un "mēs nerunājam tikai par sistēmām "Patriot"".
Viņaprāt, "gaisa vairoga" nostiprināšana virs Ukrainas būtu būtisks faktors, lai Krievija apsvērtu iespēju pārtraukt karadarbību.
"Šobrīd [Krievijas diktatoram] nav nekādu panākumu uzbrukuma darbībās, viņam ir milzīgi personāla zaudējumi. Vienīgie panākumi, ko viņš translē savai radikālajai auditorijai, ir postījumi, ko viņš veic ar savām raķetēm," sacīja Zelenskis.
"Tāpēc, ja mēs to panāksim, viņš zaudēs šīs "operācijas" jēgu, un mēs būsim tuvāk kara beigām," rezumēja Ukrainas prezidents.
Ukraina veikusi dronu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Baškortostānā
Ukraina nedēļas laikā Krievijā Baškortostānā veikusi jau otro dronu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai "Gazprom ņetjehim - Salavat", izdevumam UNN apliecināja avoti.
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) specvienības "A" droni nedēļas laikā jau otro reizi aizlidojuši līdz Baškortostānai un trāpījuši rūpnīcai "Gazprom ņetjehim - Salavat", sacīja UNN sarunbiedrs.
Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes un naftas ķīmijas rūpnīcām Krievijā.
Tā ražo 150 produktu veidus - benzīnu, dīzeļdegvielu, mazutu, bitumenu un polietilēnus.
Attālums no Ukrainas teritorijas līdz mērķim ir aptuveni 1400 kilometri.
"Vairāku dronu triecienu rezultātā rūpnīcas teritorijā izcēlās ugunsgrēks - gaisā pacēlās milzīgs melnu dūmu stabs," sacīja avots.
Vietējās varasiestādes ziņo, ka patlaban tiek skaidrots postījumu apmērs.
"SBU turpina mērķtiecīgus triecienus dziļi Krievijas teritorijā objektiem, kas finansē karu pret mūsu valsti. Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcās pilnā sparā rit "būkšķu" sezona. Valstij benzīntankam beidzot jāsaprot, ka agresija pret Ukrainu tai izmaksā ļoti dārgi," sacīja informēts avots SBU.
