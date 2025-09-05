Pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem, šogad daudzos Latvijas novados plaši izplatījušies Spānijas kailgliemeži (Arion lusitanicus). Tā masveida parādīšanos šogad veicinājusi ziemas neesamība, kas ļāvusi kaitēkļa ziemojošām stadijām veiksmīgi pārziemot un jau agri pavasarī sākt savu strauju attīstību un izplatību.

Karstums un sausums šo procesu sabremzētu, bet vasaras vēsais un lietainais laiks pat palīdz gliemežiem. Siltie un mitrie apstākļi ir labvēlīgi oliņu dēšanai, un, jo labvēlīgāki ir laikapstākļi, jo katrs gliemezis sadēj vairāk oliņu. Gliemežu pārošanās un dēšana apstāsies tikai, kad gaisa temperatūra noslīdēs līdz 5 °C.

Visticamāk, Spānijas kailgliemeži Latvijā ievesti ar augiem, kompostu, augsni, kur varēja būt gan pieaugušie īpatņi, gan olas. Pašu spēkiem tie parasti neizplatās ļoti tālu, taču, ja kādā vietā tie atvesti, tie tur ļoti strauji savairojas.

Cilvēku veselībai gliemeži nekaitē, taču dažos informācijas avotos minēts, ka gliemeža gļotas var saturēt E.coli baktērijas, tādēļ pirms dārzeņu lietošanas pārtikā tie ir obligāti jāmazgā.

