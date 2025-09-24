Valdība nav apguvusi vairāk nekā pusi Eiropas Savienības pieejamās naudas, tostarp to, kas būtu pieejama aizsardzības un militārās jomas vajadzībām. Tā valdības darbu pie valsts budžeta izveides intervijā 360TV Ziņām komentēja Nacionālās apvienības politiķis, Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle, kura ieskatā esošās valdības darbs atstās sarežģītā situācijā nākamo valdību.
Viņš atklāj, ka pieejamie Eiropas Savienības granti no Kohēzijas fonda un Atveseļošanas un noturības mehānisma, kas piešķirti Latvijai, līdz šim nav pilnīgi apgūti.
“Manī rada bažas, ka Eiropas nauda, kurai ir mainījušās izmantošanas iespējas – granti Latvijai Atveseļošanas un noturības mehānismā – vairāk nekā puse naudas nav apgūta.” Politiķis skaidro, ka šo līdzekļu piešķiršanas perioda beigas ir 2026. gada augusts.
Savukārt no Kohēzijas fonda, pēc politiķa aprēķiniem, nav kontraktēti aptuveni 3,9 miljardi eiro. Zīle stāsta, ka šobrīd līdzekļu izmantošanas nosacījumi ir mainīti, un, tos pārplānojot, šobrīd šo naudu būtu iespējams atvēlēt arī aizsardzības un militārajai jomai.
Politiķis uzsver, ka situācija pie valsts budžeta plānošanas jau tagad nav viegla, taču tas neietekmēs esošās valdības stabilitāti. Tomēr tas, ka esošajā valdībā starp koalīcijas partijām nepastāv vienota ideoloģija, situāciju padarīs vēl sarežģītāku nākamajai valdībai, kas, visticamāk sāks darbu 2026. gada beigās.
VIDEO:
