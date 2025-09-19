Palestīniešu teroristiskais kaujinieku grupējums "Hamās" ceturtdien paziņoja, ka ir izvietojis par ķīlniekiem sagrābtos izraēliešus vairākos Gazas pilsētas rajonos.
Grupējuma militārais spārns "Ezedina al Kasama brigādes" paziņoja, ka Izraēlas ofensīva šajā pilsētā nodrošinās to, ka neviens no ķīlniekiem neatgriezīsies Izraēlā.
"Hamās" nerūp tā nolaupīto cilvēku liktenis, "kamēr [Izraēlas premjerministrs Benjamins] Netanjahu ir nolēmis viņus nogalināt," piebilda grupējuma militārais spārns.
Tas arī izteica draudus Izraēlas armijai, pavēstot, ka ir "sagatavojis tūkstošiem slēpņu un spridzekļu". "Gaza būs kapsēta jūsu karavīriem," draudēja "Ezedina al Kasama brigādes".
Izraēla otrdienas rītā sāka sauszemes spēku iebrukumu Gazas pilsētā.
Saskaņā ar Izraēlas valdības paziņoto šīs ofensīvas mērķis ir sagraut "Hamās" un nodrošināt atlikušo ķīlnieku atbrīvošanu.
Ķīlnieku radinieki tomēr vaino Netanjahu ķīlnieku upurēšanā ar šo ofensīvu Gazas pilsētā. Viņi baidās par ķīlnieku dzīvībām un par to, ka "Hamās" viņus izmantos par dzīvajiem vairogiem.
Izraēlas mediji pēdējās dienās ziņoja, ka "Hamās" ir izvedis ķīlniekus no tuneļiem un izvietojis viņus mājās un teltīs, lai neļautu Izraēlas armijai darboties zināmos rajonos.
Gazas joslā vēl tiek turēti 48 ķīlnieki. Izraēla uzskata, ka no viņiem vēl dzīvi ir 20 ķīlnieki, starp kuriem ir Vācijas pilsoņi.
