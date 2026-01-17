Piparkūku jaunā dzīve desertosJa pēc svētkiem palikušas pāri piparkūkas, tās var kļūt par garšīgu piedevu vai desertu. Ilze Liguori no Madonas atklājusi, ka piparkūkas var veiksmīgi aizstāt tradicionālos dāmu pirkstiņus tiramisu receptē.
Sastāvdaļas
- piparkūkas
- 400 g maskarpones siera
- 4 olas
- 100 g cukura
- 100 ml saldā krējuma
- nedaudz kakao pulvera
- piens vai apelsīnu sula
- nedaudz apelsīnu liķiera krēmam (var arī nelikt)
Pagatavošana
Olu baltumu atdala no dzeltenuma. Baltumus saputo stingrās putās. Atsevišķā traukā saputo olu dzeltenumus ar cukuru, līdz masa kļūst gaiša un gaisīga.
Lielā bļodā liek maskarponi un pievieno saputotos olu dzeltenumus. Samaisa, līdz iegūts viendabīgs maigs krēms. Tad uzmanīgi iecilā saputotos olu baltumus. Jāpanāk, lai krēms ir bieza krējuma konsistences.
Stikla trauciņā, glāzītē vai krūzītē ieklāj plānu krēma kārtu. Pa vienai ņem piparkūkas, ātri (uz 1 sekundi) iemērc pienā vai apelsīnu sulā, lai tās nedaudz mīkstinās, bet nesāk izjukt. Sakārto uz pirmās krēma kārtas. Virsū liek kārtīgu krēma slāni, tad atkal mērcētas piparkūkas. Turpina kārtot, līdz trauciņš pilns. Nobeidz ar krēmu.
Virsu pārkaisa ar kakao pulveri un dekorē ar nemērcētu piparkūku, ko ieliek krūzītes maliņā vertikāli, lai to var viegli paņemt ar pirkstiem. Tiramisu liek ledusskapī, vislabāk uz nakti, lai kārtas savelkas un garša kļūst izteiksmīga.
