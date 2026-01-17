Piparkūku jaunā dzīve desertosJa pēc svētkiem palikušas pāri piparkūkas, tās var kļūt par garšīgu piedevu vai desertu. Ilze Liguori no Madonas atklājusi, ka piparkūkas var veiksmīgi aizstāt tradicionālos dāmu pirkstiņus tiramisu receptē.

Reklāma

Sastāvdaļas

  • piparkūkas 
  • 400 g maskarpones siera
  • 4 olas
  • 100 g cukura
  • 100 ml saldā krējuma
  • nedaudz kakao pulvera
  • piens vai apelsīnu sula
  • nedaudz apelsīnu liķiera krēmam (var arī nelikt)

Pagatavošana

Olu baltumu atdala no dzeltenu­ma. Baltumus saputo stingrās pu­tās. Atsevišķā traukā saputo olu dzeltenumus ar cukuru, līdz masa kļūst gaiša un gaisīga.

Lielā bļodā liek maskarponi un pievieno saputotos olu dzeltenu­mus. Samaisa, līdz iegūts vienda­bīgs maigs krēms. Tad uzmanīgi iecilā saputotos olu baltumus. Jā­panāk, lai krēms ir bieza krējuma konsistences.

Stikla trauciņā, glāzītē vai krūzī­tē ieklāj plānu krēma kārtu. Pa vie­nai ņem piparkūkas, ātri (uz 1 se­kundi) iemērc pienā vai apelsī­nu sulā, lai tās nedaudz mīkstinās, bet nesāk izjukt. Sakārto uz pirmās krēma kārtas. Virsū liek kārtīgu krēma slāni, tad atkal mērcētas pi­parkūkas. Turpina kārtot, līdz trau­ciņš pilns. Nobeidz ar krēmu.

Virsu pārkaisa ar kakao pulve­ri un dekorē ar nemērcētu pipar­kūku, ko ieliek krūzītes maliņā ver­tikāli, lai to var viegli paņemt ar pirkstiem. Tiramisu liek ledusskapī, visla­bāk uz nakti, lai kārtas savelkas un garša kļūst izteiksmīga.  

Piparkūkas.
Piparkūkas.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 