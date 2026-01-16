Kaut apkures sezona tikai pusē, drīz būs jādomā par kurināmā sagādi nākamajai ziemai. Ja malkas atvests par daudz un šķūnī vairs nav vietas, to var uzglabāt āra novietnēs, kas pagalmu pat var izgreznot.

Lauku sētā, pilsētā

Vienkāršākais veids, kā uzglabāt malku ārpus šķūnīša, – izveidot nojumi gar tā ārsienu. Lai netraucētu malkai šķūnī žūt, nojumei izvēlas sienu, caur kuru šķūnī nepieplūst svaigs gaiss. Ierīkošanai var izmantot brusas, tievus apaļkokus, garus koka mietus.

Ilgākai kalpošanai nojumes pat pie garas sienas dala sekcijās (līdz 3 m platas), daļas norobežojot ar starpsienām. Norobežojumi ļauj pakāpeniski izmantot vienā sekcijā sakrāmēto malku, tā novēršot risku visai sakrāmētajai grēdai sagāzties.

 

