Vai telpaugu mēslošanai var izmantot kafijas biezumus un citus dabīgus mēslošanas līdzekļus? Jautā Anna G. Konsultē telpaugu kolekcionāre Kristīne Malecka-Dumpe.

Pēdējos gados daudzi telpaugu mīļotāji arvien biežāk izvēlas dabīgus mēslošanas līdzekļus, lai samazinātu ķīmisko vielu lietošanu un izmantotu to, kas mājās pieejams. Taču ne viss dabīgais automātiski ir drošs – arī šie līdzekļi jālieto pārdomāti, lai nekaitētu augam.

Biohumuss (slieku komposts)

Biohumuss satur dažādus fermentus, augsnes antibiotikas, augu augšanas un attīstības fermentus, vitamīnus un derīgo augsnes mikrofloru, kā arī augiem viegli uzņemamus makro- un mikroelementus. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē