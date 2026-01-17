Vai mazā paparde astrolēpe jeb 'Astrolepis windhamii' var izaugt Latvijas klimatā? Jautā Agnese Madonā.
Vindhama astrolēpe (Astrolepis windhamii) pie mums audzējama kā istabas paparde. Tas ir ložņājošs augs ar īsiem (10–50 cm) dzinumiem un tumši zaļām lapām.
Dabiskos apstākļos šīs mazās papardītes aug uz kaļķakmens vai citu iežu klintīm. Ir sausumizturīgas.
Astrolēpes ziemo temperatūrā, kas ir augstāka par +5 oC, tās necieš aukstumu, īpaši – atkušņainas ziemas. Vasarā jāsargā no tiešiem saules stariem.
