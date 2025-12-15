Šo rotu var padarīt apjomīgāku, kombinējot dažādus materiālus.
Materiāli
- Dažāda lieluma un izmēra pērles un fliteri
- Pērļošanas diegs
- Pērļošanas adata
- Auduma sagataves
- Piespraužu pamatnes adata
- Polsterējums
Darba gaita
Vispirms izvēlas piespraudes krāsu un formu, kam attiecīgi veido sagataves. Tām iekšpusē ievieto atbilstoši izmēram stingrāku un biezāku materiālu. Un pa virsu izvēlas virsējo, redzamo audumu, piemēram, samtu. Virskārtai audumu ņem lielāku, lai var nolocīt malas, kuras apņem apakšējo biezo materiālu.
Pēc izvēlētās kompozīcijas sāk piešūt pieskaņotas krāsas un dažāda lieluma, formas un izmēra pērles un fliterus. Kad lielākie laukumi aizpildīti, tad nepieciešamības gadījumā piepilda ar sīkākām pērlītēm nelielos laukumus.
Pēc piespraudes izrotāšanas ne mazāk svarīga ir arī apakšējās daļas apdare un nostiprināšana. Tādējādi veido piespraudes polsterējumu ar mīkstāku materiālu, piemēram, sinteponu. Piespraudes apakšējai daļai piemeklē pieskaņotas krāsas materiālu, kuram uz iekšpusi rūpīgi noloka maliņas un piešuj ar sīkiem dūrieniem pie rotātās daļas.
Lai piespraudi varētu aktīvi lietot, tai apakšējā daļā pa vidu vai nedaudz augstāk piešuj piespraudes pamatnes adatu.
Ja izmanto tikai viena izmēra pērlītes, piespraude ir plakana.
