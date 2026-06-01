Ceturtdien 60 gadu vecumā miris četrkārtējais Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa čempions Klods Lemjē. Policija ziņo, ka Lemjē izdarījis pašnāvību.
Lemjē 1983. gada NHL drafta otrajā kārtā izraudzījās Monreālas "Canadiens" komanda, kurā viņš pavadīja septiņus gadus. Vēl kopā sešus un piecus gadus viņš spēlēja Ņūdžersijas "Devils" un Kolorādo "Avalanche" komandās, kā arī tuvu karjeras beigām pārstāvēja Fīniksas "Coyotes", Dalasas "Stars" un Sanhosē "Sharks" vienības.
Lemjē Stenlija kausā uzvarēja 1986. gadā ar "Canadiens", 1995. un 2000. gadā ar "Devils", kā arī 1996. gadā ar "Avalanche", Kolorādo vienībā spēlējot kopā ar Sandi Ozoliņu.
1995. gadā viņš tika atzīts par Stenlija kausa vērtīgāko spēlētāju, 20 mačos gūstot 13 vārtus.
NHL 1215 pamatturnīra spēlēs Lemjē guva 379 vārtus un atdeva 407 rezultatīvas piespēles.
NHL spēlēja arī Kloda Lemjē brālis Džoislins, kā arī viens no trīs dēliem Brendans, kurš šobrīd pārstāv Šveices komandu "Davos".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu