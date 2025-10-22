ASV prezidenta rezidences Vašingtonas Baltā nama austrumu spārnā pirmdien uzsākti demontāžas darbi, lai atbrīvotajā vietā taptu prezidenta Donalda Trampa iecerētā 27,4 tūkstošu kvadrātmetru svinību jeb "balles" zāle 900 viesiem.
Piebūve, kuras projektu plašāka sabiedrība nav redzējusi, nozīmē vērienīgākos Baltā nama kompleksa pārbūves darbus vairāk nekā gadsimta periodā, un Trampa politiskie oponenti jau to nosaukuši par amerikāņiem nozīmīgās ēkas "zaimošanu". Sašutums par brutālo iejaukšanos valda arī daļā amerikāņu sabiedrības. Tramps apgalvo, ka 200–250 miljonu dolāru vērtā pārbūve nodokļu maksātājiem neizmaksāšot neko, jo darbus "privāti finansē vairāki īsti patrioti un dižas amerikāņu kompānijas". Savukārt rezultāts būšot "visbrīnišķīgākā balles zāle valstī", kādu esot vēlējušies visi iepriekšējie prezidenti. Objektam jābūt gatavam pirms Trampa pilnvaru beigām 2029. gada janvārī.
