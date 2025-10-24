No 21. līdz 23. oktobrim Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Rīgā un reģionos organizēja ārvalstu pārtikas iepircēju vizīti “Latvijas Pārtikas foruma” ietvaros, stiprinot Latvijas pārtikas industrijas eksportspēju un starptautisko atpazīstamību.
Trīs dienu garumā Latvijā viesojās 19 ārvalstu pārtikas iepircēji no Ziemeļvalstīm un citām Eiropas valstīm, lai individuālās biznesa tikšanās un ražotņu apmeklējumu laikā iepazītos ar 14 Latvijas pārtikas ražotājiem.
Kopumā notika vairāk nekā 130 biznesa tikšanās, degustācijas un uzņēmumu vizītes, kas ļāva ārvalstu partneriem klātienē pārliecināties par Latvijas pārtikas kvalitāti, inovācijām un ražotāju profesionalitāti.
Pasākuma mērķis bija stiprināt Latvijas bioekonomikas sektoru, palīdzot vietējiem ražotājiem efektīvāk virzīt savu produkciju eksporta tirgos.
“Šis ir būtisks solis Latvijas ekonomikas attīstībā – iespēja vienuviet satikt potenciālos iepircējus un uzsākt sarunas par sadarbību ir daudz vērtīgāka nekā atsevišķas vizītes uz ārvalstīm,” uzsver LPUF padomes priekšsēdētāja Ināra Šure. “Paldies LIAA par atbalstu pārtikas sektora eksporta veicināšanā! Ir svarīgi apkopot šī pasākuma rezultātus un turpināt līdzīgas iniciatīvas arī turpmāk.”
Pozitīvā pieredzē par pasākumu dalās arī Latvijas uzņēmēji, kuri piedalījās forumā. SIA “Cannelle Bakery” valdes priekšsēdētājs Bruno Ansons norāda: “Iepircēju vizītes ir lielisks veids, kā veicināt Latvijas atpazīstamību un uzņēmumu eksportspēju. Klātienes tikšanās pārtikas nozarē vienmēr ir vērtīgākas nekā attālināta saziņa. Formāts ir ļoti atbilstošs – koncentrēti un vienuviet iespējams satikt dažādu valstu un uzņēmumu pārstāvjus ar atbilstošām vajadzībām un interesēm.”
Savukārt SIA “Livonia” vadītājs Uldis Rudmiezis piebilst: “Šādi forumi ir ļoti noderīgi, jo ārzemēs ir interese ne tikai par mūsu “Mežezeru”, bet arī citiem Latvijas dzērieniem ar lielu eksporta potenciālu. Būtu vērtīgi šādas tikšanās rīkot regulāri.”
Dalībnieki bija vienisprātis – pasākums bijis augstā līmenī organizēts un devis reālus rezultātus, iedrošinot Latvijas ražotājus aktīvāk virzīties eksporta virzienā un stiprinot sadarbību ar Eiropas tirgiem.
LPUF ir Latvijas pārtikas pārstrādes daudznozaru nevalstiskā organizācija, kas apvieno pārtikas uzņēmumus un profesionālās asociācijas, pārstāv ražotājus valsts un nevalstiskajās organizācijās, aizstāv biedru intereses starptautisko normatīvo aktu izstrādē, kā arī sniedz LPUF biedriem informatīvu atbalstu. Federācijā ir apvienojušies uzņēmumi, kas aizņem vairāk nekā 60% no visa Latvijas pārtikas ražošanas tirgus.Tajā ir pārstāvētas gan nozaru asociācijas, gan vairāki desmiti lielu, vidēju un mazu uzņēmumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu