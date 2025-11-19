Krievijas dronu un raķešu triecienā Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti desmit un ievainoti vairāki desmiti cilvēku, kā arī nodarīti postījumi, paziņojušas amatpersonas.
Ternopiļā nodarīti postījumi daudzstāvu dzīvojamām ēkām, nogalināti desmit un ievainoti 37 cilvēki. Pilsētā ir palielināta hlora koncentrācija gaisā, tādēļ cilvēkus aicina palikt iekštelpās.
Valsts otrajā lielākajā pilsētā Harkivā dronu triecienā cietuši 46 cilvēki. Starp cietušajiem ir divas meitenes deviņu un 13 gadu vecumā. Nodarīti postījumi 16 daudzdzīvokļu mājām, garāžām, uzņēmumu ēkām, ātrās medicīniskās palīdzības stacijai, lielveikalam, skolai un transportlīdzekļiem.
Ivanofrankivskas apgabalā cietuši trīs cilvēki, to vidū divi bērni. Nodarīti bojājumi enerģētikas infrastruktūrai.
Ternopiļā sapostītas dzīvojamās mājas, ir cietušie.
Ļvivas apgabalā nodarīti postījumi energoobjektam, kokapstrādes uzņēmuma un noliktavai.
Čerkasu apgabalā nodarīti bojājumi elektrolīnijai un citai civilajai infrastruktūrai.
Daudzviet Ukrainā traucēta elektroapgāde.
Krievija aizvadītajā naktī veica masīvu dronu un raķešu triecienu Ukrainai. Gaisa trauksme tika izsludināta visā valstī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu