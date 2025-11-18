“Mūsdienu Ukrainas valsti izveidoja Ļeņins un boļševiki, tātad – ukraiņiem par savu valstiskumu būtu jāpateicas Krievijai.” Šādu apgalvojumu ne reizi vien publiski paudis Krievijas prezidents, nostiprinot to kā daļu no plašāka vēsturiskā naratīva, kas apstrīd Austrumeirop

Līdzīgi tiek runāts arī par Baltijas valstīm – kā par mākslīgi radītiem veidojumiem, kas it kā radušies vien Krievijas gribas un vēsturisko lēmumu rezultātā. Taču, kā rāda vēsturiskie avoti, šie apgalvojumi nav tikai selektīvas interpretācijas – tie ir apzināti konstruēti propagandas rīki, kuru nolūks ir apšaubīt nacionālo valstu leģitimitāti.

Kā tad īsti veidojās valstis Austrumeiropā? Vai mums patiešām būtu jāizsaka pateicība savam austrumu kaimiņam par neatkarību? Vēsture uz šiem jautājumiem sniedz skaidru atbildi – nē. as tautu tiesības uz patstāvīgu valsti un identitāti. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē