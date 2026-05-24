Demisionējušajai Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) ministra portfelis jaunajā valdībā varētu arī iet secen, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
Jauno valdību plāno veidot četri politiskie spēki - 'Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
Saskaņā ar LETA rīcībā esošo informāciju topošās valdības portfeļu sadalījumā Siliņai vieta pagaidām nav atradusies.
Tikmēr Latvijas Televīzija vēsta, ka topošajā valdībā varētu būt vismaz seši līdzšinējie ministri. JV amatu varētu saglabās ārlietu ministre Baiba Braže, veselības ministrs Hosams Abu Meri. Pie amata Satiksmes ministrijā varētu tikt vai nu Arvils Ašeradens, vai Rihards Kozlovskis. Savukārt aizsardzības ministra amatā varētu stāties pulkvedis Raivis Melnis.
ZZS saglabātu Saeimas priekšsēdētāja amatu, kas aizvien pienāktos Daigai Mieriņai. Amatu saglabās arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, savukārt zemkopības ministra amatu varētu ieņemt Uldis Augulis vai Kaspars Melnis.
AS bez premjera amata Kulbergam būtu arī finanšu ministra amats, ko varētu ieņemt Māris Kučinskis. Partija varētu pārraudzīt arī Tieslietu ministriju un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju.
Savukārt NA tiktu pie izglītības un zinātnes ministra amata, ko varētu ieņemt Ilze Indriksone, kultūras ministra amatā varētu atgriezties Nauris Puntulis, iekšlietu ministra amatā varētu stāties Jānis Dombrava. Partijas pārraudzībā varētu nonākt arī Klimata un enerģētikas ministra amats.
Pirmdien ar dokumentiem un plānu par ministru portfeļu sadali Kulbergs dosies uz sarunu ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Aģentūrai LETA zināms, ka trīs dokumenti - deklarācija, sadarbības līgums un darāmo darbu saraksts - ir sagatavošanas finiša taisnē un atrodas partiju lēmējinstitūciju saskaņošanā.
Jau ziņots, ka jaunās valdības veidošanas sarunu mērķis ir līdz 25. maijam panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi. Valdību pēc premjeres Siliņas demisijas plānots veidot Ministru prezidenta amata kandidāta Kulberga vadībā, sadarbojoties "Apvienotajam sarakstam", NA, ZZS un JV.
