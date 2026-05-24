Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien pasaules čempionāta sestajā mačā ar rezultātu 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) uzveica Lielbritāniju, nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
Vārtus Latvijas izlases labā guva Mārtiņš Dzierkals, Deniss Smirnovs, Rūdolfs Balcers, Eduards Tralmaks, Haralds Egle un Renārs Krastenbergs. Ar sešiem gūtiem vārtiem vienā turnīrā Balcers kļuvis par Latvijas izlases rezultatīvāko spēlētāju pasaules čempionātos.
Tralmaks aizvadīja savu pirmo maču šajā čempionātā, jo tikai no rīta ieradās Cīrihē. Tralmakam šajā mačā arī divas rezultatīvas piespēles, tāpat kā Sandim Vilmanim un Albertam Šmitam.
Latvijas izlases vārtus otro dienu pēc kārtas sargāja Kristers Gudļevskis, kurš atvairīja visus 19 metienus, izcīnot otro "sauso" uzvaru šajā čempionātā. Latvieši pa pretinieku vārtiem meta 38 reizes.
Grupu turnīru Latvija noslēgs otrdien ar maču pret Ungāriju.
A grupā Šveicei ir 18 punkti sešās spēlēs, Somija guvusi 15 punktus piecos mačos, bet Austrijai un Latvijai ir pa deviņiem punktiem attiecīgi piecās un sešās cīņās. Tālāk ar septiņiem punktiem sešās spēlēs ir Vācija, piecus punktus piecos mačos guvusi ASV, trīs punkti piecos dueļos ir Ungārijai, bet Lielbritānija sešās cīņās ir bez punktiem.
Pēc Renāra Krastenberga spēles ar augstu paceltu nūju Latvijas hokejisti ātri nonāca mazākumā. Tajā briti izdarīja vairākus metienus pa vārtiem, taču Gudļevskis veiksmīgi atvairīja visas pretinieku raidītās ripas. Tuvojoties pirmā perioda vidum, pie pirmās iespējas spēlēt vairākumā tika arī latvieši, un tajā ar vairākiem metieniem pretinieku vārtus apdraudēja Tralmaks, kā arī pa vārtu konstrukciju trāpīja Balcers un Kristaps Zīle.
Perioda vidū, kad briti spēlēja vienādos sastāvos, pēc pretinieku kļūdas saspēlē Latvija panāca 1:0. Uzbrukuma zonā ripu pārtvēra Tralmaks, kurš to pāradresēja Eglem, kurš savukārt piespēlēja Dzierkalam, latviešu uzbrucējam no vārtu priekšas izdarot precīzu metienu.
Mača 14. minūtē pēc Sanda Vilmaņa un Mika Tumānova piespēlēm Smirnovs ar nekļūdīgu raidījumu no zonas vidus nostiprināja Latvijas izlases pārsvaru. Kad līdz trešdaļas beigām bija palikušas 42 sekundes, pēc Smirnova un Roberta Mamčica piespēlēm Balcers vārtu priekšā ieraidīja ripu tīklā un panāca 3:0.
Jau otrās trešdaļas pirmajā minūtē Balcers izprovocēja pretiniekus uz pārkāpumu un deva latviešiem iespēju spēlēt vairākumā. Tajā pēc Alberta Šmita un Balcera piespēlēm Tralmaks raidīja ripu cauri pretinieku vārtsarga kājsargiem - 4:0. Mazliet vēlāk pēc Lielbritānijas izlases skaitliskā sastāva pārkāpuma Latvijas izlase atkal varēja spēlēt vairākumā, taču šoreiz to neizmantoja.
Perioda otrajā pusē vienā no epizodēm Vilmanim vārtu priekšā bija iespējas izpildīt pāris metienus, tomēr ripu mērķī viņam neizdevās ieraidīt. Kad līdz trešdaļas beigām bija palikušas nepilnas četras minūtes, pēc Tralmaka piespēles Egle ar meistarīgu pauzi apmānīja vārtsargu un panāca 5:0. Vienu minūti un 19 sekundes pirms došanās pārtraukumā Krastenbergs ar metienu bez ripas apstādināšanas realizēja vairākumu un vēl vairāk nostiprināja Latvijas izlases pārsvaru.
Sākot ar trešo periodu, Lielbritānijas izlases vārtos Metu Robsonu nomainīja Bens Bounss, kuram sākumā nenācās saskarties ar tik lielu metienu skaitu kā kolēģim. Trešdaļas vidū pēc Kristapa Skrastiņa pārkāpuma britiem bija iespēja spēlēt vairākumā, kuru viņi neizmantoja.
Perioda otrajā pusē pēc sitiena Vilmanim ar nūju pa seju vairākumā iespēja spēlēt bija arī latviešiem, taču šoreiz neizdevās izmantot skaitlisko pārspēku.
Latvijas hokejisti iepriekšējās cīņās ar 2:4 zaudēja Šveicei, ar 2:0 uzvarēja Vāciju, ar 1:3 zaudēja austriešiem, ar 1:7 - Somijas valstsvienībai, bet ar 4:2 pārspēja pašreizējo pasaules čempioni ASV.
Lielbritānija ar 2:5 zaudēja Austrijai, ar 1:5 - ASV, ar 0:5 - Ungārijai, ar 1:4 - Šveicei un ar 0:4 - Somijai.
