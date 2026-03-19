Trešdien Jūrmalā atklāts jaunais Vaivaru ambulatorās rehabilitācijas centrs, kas apvieno ambulatorās rehabilitācijas klīniku un Ortozēšanas un protezēšanas centru zem viena jumta. Projekta kopējās izmaksas ir 5,29 miljoni eiro.
Jaunais centrs apvieno ambulatorās rehabilitācijas klīniku un Ortozēšanas un protezēšanas centru zem viena jumta. Veselības ministrs Hosams Abu Meri teica, ka "Vaivari" ir spilgts piemērs tam, cik augstā līmenī rehabilitācija Latvijā jau tiek nodrošināta, – tiek attīstītas jaunas pieejas, strādā spēcīgas multidisciplināras komandas un palīdzību saņem gan Latvijas pacienti, gan Ukrainas karā ievainotie karavīri. "Jaunais ambulatorās rehabilitācijas centrs ir tapis, apvienojot valsts, Eiropas fondu un paša centra ieguldījumu, un tas ļaus nodrošināt pacientiem mūsdienīgu, integrētu rehabilitācijas procesu, vienuviet apvienojot ārstniecību, funkcionālo atjaunošanu un individuāli izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus. Šādas investīcijas ļauj paplašināt rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un nodrošināt pacientiem ātrāku un kvalitatīvāku atveseļošanās ceļu," teica ministrs.
"Vaivaru" valdes priekšsēdētāja Ilze Viņķele uzsver, ka Latvijā rehabilitācijas nozare saskaras ar vairākiem izaicinājumiem: pieaugošu pacientu skaitu pēc insulta un traumām, hronisku slimību radītiem funkcionēšanas traucējumiem, kā arī nepieciešamību saīsināt gaidīšanas laikus un nodrošināt savlaicīgu pakalpojumu pieejamību reģionos. "Jaunā ambulatorā klīnika ļauj elastīgāk organizēt darbu un palielināt ambulatoro pakalpojumu apjomu," sacīja Viņķele.
Jaunajā centrā vienuviet būs nodrošināta ambulatorā medicīniskā rehabilitācija un individuāli izgatavoti tehniskie palīglīdzekļi. Tas ļaus pacientiem pēc ortozes vai protēzes pielāgošanas nekavējoties sākt funkcionālo apmācību rehabilitācijas speciālistu vadībā. Centrā izveidotas fizioterapijas zāles, ārstu un funkcionālo speciālistu kabineti, kā arī dienas stacionārs pieaugušajiem un bērniem. Ēka ir savienota ar centra galveno ēku, nodrošinot vienotu rehabilitācijas vidi pacientiem un speciālistiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu