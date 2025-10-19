Jau teju gadu kaķumīļus pulcē omulīga kafejnīca "Mr. Kotoffski", kas divos stāvos iemitinājusies kādā Miesnieku ielas namā, vien pāris soļu attālumā no Doma laukuma. Jau teju gadu kaķumīļus pulcē omulīga kafejnīca "Mr. Kotoffski", kas divos stāvos iemitinājusies kādā Miesnieku ielas namā, vien pāris soļu attālumā no Doma laukuma. 

Ieejot kafejnīcā, viesus sagaida dažādu krāsu astaiņi, daži, sirsnīgi murrādami, steidz glausties pie kājām, bet citi, laiski izlaidušies ērtās guļvietās, bauda diendusu, un tad tos traucēt nedrīkst. Kafejnīcu pavisam apdzīvo deviņi minči – astoņi runčuki un viena kaķenīte, kas visi nākuši no Daugavpils dzīvnieku patversmes vai paņemti no ielas un ir priecīgi "strādāt" par kaķiem Vecrīgā. 

Vecākajam, raibi pūkainajam runcim Puškinam ir 16 gadi, bet jaunākajam – sniegbaltajam Sniedziņam – vien pusotrs. Kafejnīcas apmeklētājus priecē arī Boņuks, Persiks, Tusja, Pļušiks, Patriks, Orfejs un Kevins. Pats Kotoffski kungs jau kādu laiku ir citos medību laukos.

