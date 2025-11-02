Šķiet, ikvienam suņa īpašniekam vismaz reizi dzīvē ir ienācis prātā jautājums, kāpēc sunim uz deguna ir rieva. Tas ir evolūcijas gaitā izveidojies mehānisms, un, lūk, kā tas strādā.
Vertikālā rieva sadala uz pusēm suņa augšlūpu un degunu. To sauc par filtrumu, un tas nav tur nejauši! Katru reizi, kad suns nolaiza lūpas, mazliet siekalu sakrājas šajā iedobē. Mitrums, pateicoties procesam, ko sauc par kapilarizāciju, pa šo iedobi paceļas līdz degunam un palīdz to uzturēt mitru.
Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mitrs deguns daudz labāk uztver un notur gaisā esošās smaržas. Un tieši tas ir viens no iemesliem, kāpēc suņu oža ir tik neticami spēcīga!
Rievu raksts uz suņa deguna arī ir šīs sistēmas daļa, jo pa mazajiem kanāliņiem starp ādas zvīņām mitrums pārklāj visu degunu.
Suņi nav vienīgie
Kapilarizācijas process ir visai izplatīts dabā. Tas ir raksturīgas visiem suņu dzimtas dzīvniekiem, tostarp lapsām, vilkiem, šakāļiem un jenotsuņiem, kā arī caunu dzimtas dzīvniekiem, pie kuriem pieder arī āpsis.
Līdzīgi funkcionē arī kaķu dzimtas dzīvnieku deguns, lai gan lūšiem, mājas kaķiem vai lauvām redze un dzirde pilda nozīmīgāku lomu nekā oža.
Vertikālā rieva, grubuļains deguns, kuru mitrina kapilarizācijas procesā savāktais ūdens, ir raksturīga arī briežu dzimtas dzīvniekiem: briežiem, dambriežiem un stirnām. Arī aļņiem ir neliels grubuļainās ādas trīsstūrītis uz augšlūpas, taču tā izmērs ir pavisam nenozīmīgs. Nevar teikt ka aļņa oža būtu sliktāka kā briedim, tomēr to nodrošina ievērojami lielāka gļotādas un ožas receptoru platība aļņa milzīgajās nāsīs un degunā.
Tādā vai citādā formātā kapilarizācijas process darbojas arī dažādiem rāpuļiem, putniem un pat insektiem. Tikai te runa ir nevis par filtrumu uz purna, bet gan ādas vai citu ķermeņa daļu specifiku.
Primātiem, tostarp arī cilvēkiem, filtrums ir redzams, bet mūsu gadījumā tas vairs nepilda mitrināšanas funkciju, drīzāk ir evolūcijas palieka.
Kopumā daba šo mehānismu izmanto ļoti daudzveidīgi – gan ožas pastiprināšanai, gan ūdens savākšanai un transportēšanai kā rāpuļiem, kukaiņiem vai abiniekiem. Visām sugām tā ir izdzīvošanas mehānisma sastāvdaļa. Savukārt cilvēkiem filtrums ir daļa no ārējā veidola, kas dažreiz var izskatīties pat ļoti pievilcīgs, piemēram, akcentējot jaunu meiteņu lūpu skaistumu vai vīriešu sejas robusto pievilcību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu