Naktī uz sestdienu un sestdienas rītā Ukraina veikusi dronu triecienus vairākos Krievijas reģionos un okupētajā Krimā, vēsta Krievijas un Ukrainas mediji.
Triecienos cietuši naftas industrijas objekti Sizraņā un Krasnodaras novadā, Krievijā, un Sevastopolē, okupētajā Krimā, izcēlies ugunsgrēks Visockas ostas rajonā, Somu līča krastā netālu no Viborgas, Krievijā.
Krasnodaras novadā izraisījies ugunsgrēks Tihoreckas naftas bāzē. Tā dzēšanā iesaistīti 224 cilvēki un 56 tehnikas vienības, vēsta ziņu aģentūra "Interfax", atsaucoties uz varasiestādēm.
Ukrainas dronu triecienā Sevastopolē naktī uz sestdienu cietusi naftas bāze, vēsta kara monitoringa "Telegram" kanāli.
Bāzē Kazaku līča rajonā izraisījies ugunsgrēks.
Triecienu apstiprināja okupantu amatpersonas.
Vietējie iedzīvotāji ap plkst. 2 ziņoja par vairākiem sprādzieniem un haotisku Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību.
Sociālajos medijos publicētajos videomateriālos redzams ugunsgrēks ostas teritorijā.
Krievijā Pievolgas reģionā Sizraņā pēc dronu trieciena deg naftas pārstrādes rūpnīca, sestdien vēsta kara monitoringa "Telegram" kanāls "Exilenova+".
Sociālajos medijos ugunsgrēka video publicējuši aculiecinieki.
Sākotnējā analīze liecina, ka ugunsgrēks izcēlies Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcas rezervuāru parka teritorijā.
Ukraina pēdējā laikā pastiprinājusi uzbrukumus Krievijas naftas rūpniecībai, lai samazinātu Maskavas ienākumus no naftas eksporta.
