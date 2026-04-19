Irānas centrālā militārā pavēlniecība sestdien paziņoja, ka tā atsāks Hormuza šauruma "stingru pārvaldību", atceļot lēmumu atbloķēt stratēģisko kuģu ceļu.
Paziņojumā, ko izplatīja valsts televīzija, pavēlniecība norādīja, ka Vašingtona ir lauzusi solījumu, turpinot jūras blokādi kuģiem, kas kuģo uz Irānas ostām un no tām.
Kamēr ASV neatjaunos pārvietošanās brīvību visiem kuģiem, kas apmeklē Irānu, "situācija Hormuza šaurumā tiks stingri kontrolēta," teikts paziņojumā.
Tikai dažas stundas pirms paziņojuma par Hormuza slēgšanu Teherāna bija paziņojusi par tā atvēršanu, un caur šaurumu bija izbraukuši vairāk nekā desmit kuģu.
Spriedze ap Hormuzu raisa šaubas par ASV prezidenta Donalda Trampa iepriekšējā dienā pausto optimismu, ka miera līgums, kas izbeigtu ASV un Izraēlas karu ar Irānu, ir "ļoti tuvu".
Teherāna piektdien bija paziņojusi, ka šaurums, pa kuru parasti tiek pārvadāta piektā daļa pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes, ir atvērts pēc tam, kad bija panākta vienošanās par pamieru Libānā.
Tas izraisīja naftas cenu kritumu, bet, Trampam uzstājot, ka ASV jūras blokāde Irānas ostām turpināsies, līdz tiks noslēgta vienošanās, Teherāna draudēja atkal slēgt šaurumu.
Sestdien, atsaucoties uz Irānas militārās pavēlniecības paziņojumu, Irānas valsts televīzija ziņoja, ka "Hormuza šauruma kontrole ir atgriezusies iepriekšējā statusā" un "ir bruņoto spēku stingrā pārvaldībā un kontrolē", notikušajā vainojot ASV blokādes turpināšanos.
Paziņojums izskanēja brīdī, kad jūras novērošanas vietnēs bija redzams, ka vairāki kuģi steidzas cauri Hormuzam, tuvojoties Irānas teritoriālajiem ūdeņiem saskaņā ar Teherānas norādījumiem.
Šajās vietnēs arī bija redzams, ka piektdienas beigās vairāki kuģi sāka virzīties uz šaurumu, bet pēc tam, situācijai atkal kļūstot neskaidrai, pēkšņi pagriezās atpakaļ.
Līdz divu nedēļu pamiera beigām ASV un Izraēlas karā ar Irānu, ko Vašingtona un tās sabiedrotā uzsāka 28. februārī, atlikušas tikai četras dienas.
Teherāna: Irānas-ASV sarunu nākamās kārtas norises laiks nav noteikts
Nav noteikts, kad varētu notikt ar Pakistānas starpniecību rīkoto Irānas un ASV miera sarunu nākamā kārta, sestdien žurnālistiem Turcijā sacīja Irānas ārlietu ministra vietnieks Saīds Hatibzade.
"Kamēr mēs neesam vienojušies par ietvaru, mēs nevaram noteikt datumu," diplomātijas foruma gaitā žurnālistiem pauda ministra vietnieks.
"Mēs ceram, ka, tiklīdz mēs to pabeigsim, mēs varēsim pāriet pie nākamā soļa."
Hatibzade sacīja, ka abas puses pašlaik koncentrējas uz to, lai pabeigtu saprašanās ietvara izstrādi, pirms sākt turpmākas sarunas.
"Mēs nevēlamies uzsākt sarunas vai tikšanos, kas ir lemta neveiksmei un varētu kalpot par ieganstu vēl vienai eskalācijas kārtai," norādīja ministra vietnieks.
"Es varu jums apliecināt, ka Irāna ir ļoti lielā mērā apņēmības pilna iesaistīties diplomātijā," sacīja Hatibzade.
