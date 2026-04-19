Šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigžņu Olgas un Kaspara Kambalu savstarpējās domstarpības uzņem jaunus apgriezienus. Pat vizīte tūrisma birojā, kurai vajadzēja kalpot par pamatu attiecību glābšanai, pārvērtās emocionālā izvirdumā, gaismā izceļot gadiem krāto aizvainojumu un nesaskaņas.
Pametot telpas pēc kopīga ceļojuma rezervācijas uz Turciju, kas, kā pats Kaspars atzina, ir pēdējais mēģinājums saglābt abu attiecības, viņš vairs nespēja savaldīt sašutumu par sievas rīcību, paziņojot: "Tā ir pilnīgākā miskaste, ko tu dari! Pilnīgs "trash", un man tas nepatīk, zini. Iespējams, ka šis būs pēdējais ceļojums kopā ar tevi!"
Konflikts turpinājās arī ceļā uz mājām, Kasparam pārmetot sievai nespēju kontrolēt emocijas pat kameru priekšā. Viņaprāt, sievas rīcība robežojas ar neadekvātumu: ""Ko viņš teica?" Tu paklausies mikrofonā! Okei, tad es saku, ka tas ir labāk nekā pārdot savas bildes svešiem vīriešiem – precētai sievietei! Tas ir normāli tavā uztverē? Tas ir pieņemami?"
Jautājums par it kā pārdotām fotogrāfijām svešiniekiem jau iepriekš bijis abu strīdu pamatā. Kamēr Kaspars to izmanto kā argumentu cieņas trūkumam, Olga iepriekš skaidrojusi, ka incidenta būtība bijusi pavisam cita – viņa saņēmusi nepiedienīgu piedāvājumu sociālajos tīklos, ko tūlīt pat parādījusi vīram, uzsverot, ka "pati šādu komunikāciju vai piepelnīšanās veidu nav meklējusi".
Nonākot mājās, spriedze tikai pieauga. Kaspars atklāti atzina, ka saredz attiecību galu, salīdzinot sievas komunikācijas stilu ar zemāko līmeni: "Kā tu runā, lamājies uz mani? Kā tevi vadīt? Es cenšos tevi vadīt: "Aizbraucam ceļojumā? Paskatīsimies, kā būs." Ja tu uzvedīsies tā, kā tu uzvedies līdz šim, nekā nebūs!"
Kad Olga pieprasīja konkrētus faktus par savām kļūdām, Kaspars norādīja uz elementāras cieņas trūkumu un pat lādēšanu: ""Ja tu iziesi no mājas, es tevi nolādēšu!" – tie ir tavi vārdi." Olga savu rīcību attaisno ar slāvu saknēm un rakstura īpatnībām, atzīstot vārdu asumu, bet ne ļaunu nodomu: "Bija tā. Man ir tāds temperaments," viņa skaidroja.
Aizkadrā Olga pauda neizpratni par vīra nostāju, uzskatot, ka pieaugušam vīrietim nevajadzētu šķirties tikai tāpēc, ka sieva ir emocionāli prasīga: "Viņš zināja, ar ko viņš precas – es esmu uz pusi slāvu tautības un... mēs tā runājam. Tā ir tāda mentalitāte," viņa secina, nodēvējot vīra loģiku par neatbilstošu viņa vecumam.
