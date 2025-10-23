Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija (FIS) lēmusi saglabāt sankcijas un arī šosezon nepielaist savām sacensībām agresorvalstu – Krievijas un Baltkrievijas – sportistus.
FIS padomes lēmums nozīmē, ka Krievijas un Baltkrievijas distanču un kalnu slēpotāji, snovbordisti, frīstailisti un tramplīnlēcēji arī neitrālā statusā nevarēs piedalīties Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs, jo viņi tām vienkārši nevarēs kvalificēties.
Šonedēļ Austrijas pilsētā Zeldenā sākas Pasaules kausa izcīņas jaunā sezona kalnu slēpošanā, tāpēc FIS beidzot vajadzēja izšķirties, ko darīt ar okupantu valstu pārstāvjiem. Noprotams, ka lēmums nav nācis viegli. Aizkulisēs tiek runāts, ka FIS prezidents zviedru miljardieris Juhans Eliašs esot neitrālā statusa atbalstītājs, taču pret jebkāda veida un statusa agresorvalstu pārstāvju atgriešanos asi iestājušies ziemeļvalstu, jo īpaši Norvēģijas, pārstāvji, piedraudot arī ar iespējamu boikotu. Norvēģiem, zviedriem, somiem slēpošanā ir liela teikšana, un FIS vadība nav vēlējusies konfrontāciju. FIS veikusi arī citu nacionālo federāciju aptauju, lai zondētu, kāda ir nostāja šajā jautājumā.
Krievijai tas ir trieciens, jo viņi neslēpj – bija cerējuši, ka vismaz slēpošanā aizliegums varētu tikt atcelts. Nesen Somijas mediji ziņoja, ka Krievijas distanču slēpošanas izlase dūšīgi trenējusies Austrijas augstkalnē Ramzavā, tā būtu gatava sacensību apritē atgriezties kaut rīt.
Lai arī Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir atļāvusi agresoriem neitrālā statusā piedalīties olimpiādē, galavārds sportistu pielaišanai sacensībām pieder katrai starptautiskajai federācijai atsevišķi. No olimpiskajiem ziemas sporta veidiem zaļā gaisma ir ieslēgta tikai daiļslidošanā, kur divas Krievijas pārstāves Adelija Petrosjana un Viktorija Safonova kā neitrālās sportistes var cīnīties par ceļazīmēm uz Milānu.
Situācija gan sarežģījusies bobslejā un skeletonā, kur septembrī Starptautiskās federācijas (IBSF) kongresā tika nobalsots saglabāt sankcijas agresoriem. Tomēr Krievija šo lēmumu pārsūdzēja IBSF Apelāciju tribunālā, bet tas pirmdien paziņoja, ka kongresā pieņemtais lēmums ir daļēji atceļams, jo aizliegums ir attiecināms tikai pret tiem sportistiem, kas neatbilst neitrālā atlēta statusam. Tiesa, šis pats tribunāls esot noraidījis krievu prasību tos uzreiz atgriezt sacensību apritē. IBSF vadība nu lemšot, kā tālāk rīkoties šajā juridiski kutelīgajā situācijā.
