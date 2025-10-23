Valdība otrdien atbalstīja 250 000 eiro piešķiršanu Tukuma novada pašvaldībai Lestenes muzeja pārbūves pabeigšanai.
Nauda tiks pārskaitīta no Aizsardzības ministrijas (AM) budžeta apakšprogrammas "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana". Kā raksta AM, projekta īstenošana ļaus līdz šā gada 30. novembrim pabeigt muzeja pārbūves darbus. Iecerētais muzeja būvniecības projekts paredz izveidot jaunu ekspozīciju, kas stāsta par Otrā pasaules kara notikumiem Latvijā – Kurzemes cietoksnī un Lestenē. Tāpat būs bunkura rekonstrukcija. Muzejs ietvers arī saieta telpas. Projekta kopējās būvniecības izmaksas plānotas 1 174 030 eiro, tai skaitā, 525 000 eiro valsts finansējums (no kura daļa piešķirta jau iepriekšējos gados), 504 030 eiro pašvaldības finansējums un 145 000 eiro ziedojumi.
