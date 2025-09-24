Kas šogad jāzina par pensiju indeksāciju?

Latvijā katru gadu rudenī – 1. oktobrī – tiek pārskatīts pensiju apmērs, veicot pensiju indeksāciju. To nosaka likums “Par valsts pensijām”. Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu.
Jautājumi, kas skar pensijas, ir ļoti jutīgi un ne vienmēr vienkārši saprotami. Tāpēc Labklājības ministrija sagatavojusi atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par šo tematu.
Kā šogad tiks indeksētas pensijas?
Šogad tiks pārskatītas pensijas un atlīdzības vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 1488 eiro, t.i., iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī apmērā.
Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas apmērs, ja tas nepārsniedz 1488 eiro. Savukārt tām pensijām, kuras ir lielākas par 1488 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas – jau pieminētos 1488 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas apmēra, gan piemērojamā indeksa.
Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un personas, kurām vecuma pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem no ātrāka vecuma sakarā ar tāda bērna aprūpi un audzināšanu, kuram noteikta invaliditāte, vai sakarā ar piecu un vairāk bērnu aprūpi un audzināšanu, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs. Šīm grupām pensiju indeksē pilnā apmērā.
Kā veidojas indekss, saskaņā ar kura tiek pārrēķinātas pensijas?
Tas veidojas no faktiskā patēriņa cenu indeksa (vienkāršojot – inflācijas) un daļas no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Apdrošināšanas iemaksu algu summa ir finanšu jēdziens, bet, vienkāršāk sakot – tā ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Lai noteiktu iemaksu algas summas faktiskās izmaiņas konkrētajā gadā, konkrētā gada iemaksu algu summa tiek attiecināta pret iepriekšējā gada iemaksu algu summu. Šādi ir redzams, kādas notikušas izmaiņas iepriekšējā gadā. Tā tiek iegūts iemaksu algu summas indekss, kas raksturo algu summas faktiskās izmaiņas.
Tomēr tajā klātesoša ir arī inflācijas ietekme. Lai noteiktu iemaksu algas summas reālās izmaiņas jeb reālo pieaugumu konkrētajā gadā, no iemaksu algu summas indeksa inflācijas ietekme ir jāizslēdz. Lai to izdarītu, Ministru kabineta noteikumos ietvertā apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma aprēķina formulā iemaksu algu summas indekss tiek dalīts ar patēriņa cenu indeksu.