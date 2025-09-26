Šogad par ierastu parādību kļuvusi viena vai divu svešu dronu ielaušanās Austrumeiropas valstu gaisa telpās, tikpat tradicionāli šādus incidentus pavada pašsaprotama klusēšana. 

Pienākot vienai septembra pusnaktij, Polijas debesis sāka izraibināt jau desmitiem bezpilota lidaparātu (BPLA).

Arī šoreiz par provokāciju nesteidzās skaļi ziņot. Tikai pēc četriem rītā, kad Ukraina sniedza informāciju, ka ne mazāk kā astoņi BPLA ielauzušies tās kaimiņvalsts debesīs, Polijas vadība notiekošo atzina publiski. Drīz skaitli 8 nomainīja jau 19, pēc dažām dienām tas izauga līdz 26; Vācijas izdevums "Bild" rakstīja, ka divi BPLA tajā pašā naktī parādījušies arī Lietuvas debesīs, viens – Latvijas. Šādi lidaparāti poļu gaisa telpā secīgi ielidoja līdz rītausmai un pārvietojās ļoti mērķtiecīgi. Plkst 6.45 tika īstenots pēc skaita trešais vai ceturtais veiksmīgais trāpījums dronam virs Polijas teritorijas. Ofensīva bija noslēgusies.

Putuplasta lidmašīnas ar bāzes elektroniku

Naktī uz 10. septembri cīņai pret dronu pulku gaisā pacēlās divi Polijai piederoši iznīcinātāji F-16 un divi Nīderlandes F-35, ar radioelektronisko izlūkošanas sistēmu apgādātie Itālijas rīcībā esošie AWACS, NATO kopējās programmas ietvaros ekspluatētās lidmašīnas degvielas uzpildei gaisā. Virs savu valstu teritorijām riņķoja militārās lidmašīnas arī Rumānijā un Ungārijā.

Paralēli strādāja zenītraķešu kompleksa "Patriot" radari, tika iedarbināta visa Polijas pretgaisa aizsardzības (PGA) sistēma. 

