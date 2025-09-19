Otrdien, 30. septembrī, pulksten 18.00 Rakstniecības un mūzikas muzejā Mārstaļu ielā 6 norisināsies tikšanās ar izcilo ukraiņu rakstnieci Oksanu Zabužko.
Sarunu vadīs Māra Rozenberga un Orests Silabriedis, un tā notiks angļu valodā. Impresijas par Oksanas Zabužko romānu tēmām spēlēs koklētāja Latvīte Cirse.
Oksana Zabužko (1960) ir dzejniece, rakstniece, ievērojama publiskā intelektuāle. Galvenās tēmas viņas plašajā interešu lokā ir ukraiņu nacionālā identitāte un dzimte. Šā gada augustā, Ukrainas Neatkarības dienas priekšvakarā, Zabuško uzstājās ar priekšlasījumu “Neatkarība – kas būs rīt? Kultūra un drošība”, uzsverot: kultūra ir valsts drošības garants. Rakstnieces darbi tulkoti vismaz 20 valodās, viņa saņēmusi daudzas nozīmīgas literāras balvas, ir Francijas Goda leģiona ordeņa kavaliere.
Latviešu valodā iznākušas četras Oksanas Zabužko grāmatas. Divas no tām – “Lauka pētījumi ukraiņu seksā” (izdevniecība “Rundas”) un “Pamesto noslēpumu muzejs” (“Latvijas Mediji”) – laistas klajā šogad. 2024. gadā apgādā “Neputns” iznāca eseju krājums “Planēta Vērmele”, savukārt 2023. gadā Laikmetīgās mākslas centrs laida klajā gareseju “Visgarākais ceļojums”.
Romāns “Lauka pētījumi ukraiņu seksā” (1996) tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem darbiem mūsdienu ukraiņu literatūrā. Tas ir intensīvs apziņas plūsmas monologs, kur personiskā pieredze savijas ar plašāku vēsturisko un sociālo kontekstu, meklējot atbildes uz jautājumiem par nacionālo identitāti, valodas nozīmi un sievietes vietu postsovjetu Ukrainā. Romāns tulkots jau 19 valodās un tagad pirmo reizi Māras Poļakovas tulkojumā pieejams arī latviski.
Arī “Pamesto noslēpumu muzejs” (2009) jau ir ukraiņu literatūras klasika un viens no būtiskākajiem romāniem Centrālaustrumeiropas literatūrā: atmiņas arheoloģija, mentalitātes vēsture, neaizmirstams mīlasstāsts cauri trijām paaudzēm. Latviski tulkojusi Māra Poļakova.
“Planēta Vērmele” (2020) ir krājums, kurā apkopotas apmēram 10 gadu laikā sarakstītas esejas par to literatūru, mākslu un kino – taču faktiski par to, “kā kultūra kļūst par kara sastāvdaļu.” Krājumu 2024. gadā izdevis apgāds “Neputns”, tulkojusi Māra Poļakova.
“Visgarākais ceļojums” (2022) ir gareseja, kas sarakstīta pirmajos mēnešos pēc krievijas pilnapjoma iebrukuma un domāta Rietumu lasītājiem. krievijas karš pret Ukrainu tajā skatīts 30 un 300 gadu perspektīvā. Tulkojis Kristaps Vecgrāvis.
Uz tikšanos ar Oksanu Zabuško aicina izdevniecības “Rundas” un “Latvijas Mediji”, piedaloties arī Latvijas Laikmetīgās mākslas centram un apgādam “Neputns”. Rakstnieces viesošanās Latvijā notiek ar biedrības “Kultūras centrs “Latvija-Ukraina”” un Ukrainas vēstniecības Latvijā atbalstu.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu