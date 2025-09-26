Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu piektdien ANO Ģenerālā asamblejā uzrunā apsolīja bloķēt Palestīnas valsts izveidi, apsūdzot Eiropas līderus, ka tie spiež viņa valsti uz nacionālu pašnāvību un atalgo teroristu grupējumu "Hamās".
Netanjahu savā runā, kas daļēji tika pārraidīta pa Izraēlas armijas skaļruņiem Gazas joslā, apsolīja "pabeigt darbu" pret "Hamās".
Dažas dienas pēc tam, kad Francija, Lielbritānija un citas rietumvalstis atzina Palestīnas valsti, Netanjahu sacīja, ka tās ir raidījušas "ļoti skaidru vēstījumu, ka ebreju slepkavošana atmaksājas".
"Izraēla neļaus jums uzspiest mums teroristisku valsti," sacīja Netanjahu. "Mēs neizdarīsim nacionālu pašnāvību, ja jums nav drosmes stāties pretī naidīgiem medijiem un antisemītiskiem pūļiem, kas pieprasa Izraēlas asinis."
Netanjahu arī izsmēja Rietumu atbalstu palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abasam un nosauca palestīniešu pašpārvaldi par "korumpētu līdz pašiem pamatiem".
Viņš arī apstrīdēja apgalvojumus, ka Izraēla Gazas joslā īsteno genocīdu, norādot, ka Izraēla vairākkārt ir nosūtījusi skrejlapas, kurās civiliedzīvotājus brīdina pamest Gazu.
Netanjahu sacīja, ka viņa runa daļēji tika pārraidīta pa skaļruņiem Gazas joslā, cerot sasniegt gan "Hamās" līderus, gan joprojām gūstā turētos ķīlniekus.
"Mēs neesam jūs aizmirsuši - ne uz mirkli. Visa tauta ir ar jums, un mēs neklusēsim un nepadosimies, līdz mēs jūs visus - gan dzīvos, gan mirušos - nogādāsim mājās," sacīja Netanjahu.
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu