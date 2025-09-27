Beļģijas princis Lorāns paziņojumā sabiedrībai ir atzinis, ka viņam ir 25 gadus vecs ārlaulības dēls.
61 gadu vecais Lorāns ir Beļģijas karaļa Filipa jaunākais brālis. Pēdējos gados viņš izcēlies ar dažādiem skandāliem, piemēram, šogad paziņoja, ka ģimenes uzturēšanai viņam nepietiek ar valsts piešķirto finansējumu (388 000 eiro gadā).
Lorāns ir precējies; laulībā ar sievu Klēru viņam dzimuši trīs bērni: meita un divi dēli, kas jau ir pieauguši.
Taču tagad kļuvis zināms, ka Lorānam ir arī ārlaulības dēls: 25 gadus vecais Klemāns Vandenkerkhovs. Viņa māte ir beļģu aktrise un dziedātāja Vendija van Vantena, kuras īstais vārds ir Īrisa Vandenkerkhova. Savulaik viņai bijis romāns ar princi Lorānu.
“Ar šo paziņojumu es atzīstu, ka esmu Klemāna Vandenkerkhova bioloģiskais tēvs,” paziņoja princis Lorāns. Līdz ar to Klemāns iegūs tiesības lietot prinča titulu.
Pirms dažiem gadiem arī prinča Lorāna tēvs, Beļģijas karalis Alberts II bija spiests atzīt, ka viņam ir ārlaulības meita Delfīna.
