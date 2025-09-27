Jau 1. oktobrī un turpmāk ik trešdienu vakaros pulksten 21.45 pie TV3 skatītājiem ar jaunu sezonu atgriežas izklaidējošais ģimeņu kopā būšanas raidījums "Viltvārdis ģimenē". Šosezon kopā ar raidījuma vadītāju Emīlu Gati Liepiņu atklāt viltvārdi dosies sabiedrībā zināmas personas.
Detektīviem nāksies likt lietā asu prātu, intuīciju un spēju lasīt starp rindiņām, jo jaunajā sezonā pavedienu tīkls būs vēl sarežģītāks, viltvārži vēl izdomas bagātāki, bet pārsteigumu – vairāk nekā jebkad. Šovā viesosies gan multimākslinieks Roberto Meloni, gan "stand-up" komiķis Rūdolfs Kugrēns, dziedātāja Marija Naumova, žurnāliste Ilze Jaunalksne-Rēdere, kā arī citi sabiedrībā pazīstami cilvēki – Mārtiņš Spuris, Kristians Kareļins, Samanta Tīna un citi. Katram no viņiem būs jāmēģina atšķetināt ģimenes stāstu un uzminēt, kurš par ģimenes locekli tikai izliekas.
Jaunās sezonas atklāšanas epizodē detektīva lomu uzņēmies kolorītais multimākslinieks Roberto Meloni, kurš dosies uz Jelgavu, lai viesotos pie dzīvespriecīgās un piedzīvojumus mīlošās Griščenko ģimenes. Tur viņu sagaidīs trīs māsas – Inese, Ivita un Ilze, kā arī viņu brālis Pēteris un māsīca Ieva. Viesmīlīgā atmosfēra, makšķeres un uzkodas pie ūdens būs tikai pirmais iespaids, Roberto ātri vien metīsies uzdevumā, izjautājot katru ģimenes locekli un pārmeklējot māju no pagraba līdz bēniņiem, meklējot mazākās detaļas, kas varētu nodot viltvārdi. Pētot kalendārus, tetovējumus un pat bērnības šūpuļdziesmu atmiņas, viņš mēģinās atklāt, vai ģimenes stāsts turas kopā vai kāds tajā tomēr ielavījies.
"Kā te, mūsmājās, saka – viss labākais sākas ar trīs, vai ne? Ja pirmā sezona bija izmēģinājums, bet otrā pārliecināšanās, tad trešā viennozīmīgi jau kalpo kā apliecinājums tam, ka "Viltvārdis ģimenē" ir spēle, kuru ar patīkamu satraukumu gaida gan ģimenes un slavenības detektīvi, gan lielie un mazie skatītāji," atklāj raidījuma vadītājs Emīls Gatis Liepiņš. "Kaut kas tajā veselīgajā devā neziņas un vēlmes izcīnīt uzvaru ir tik aizraujošs! Man kā vadītājam ir milzīgs gandarījums to redzēt – desmit vakari, desmit aizrautīgas ģimenes un desmit sabiedrībā pazīstami cilvēki pavisam jaunā ampluā, ar izmeklētāja trenci mugurā."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu