Sestdien, 27. septembrī, Kaucmindes muižā sava jaunākā, šonedēļ klajā nākušā detektīvromāna “Par katru cenu” atvēršanas svētkus svinēs viena no visvairāk lasītajām latviešu autorēm Dace Judina.
Grāmatas atvēršanas pasākumsiecerēts visas dienas garumā. Jau no plkst. 11.00 Kaucmindes saimninieki aicina uz čaklu talkošanu muižas parkā, bet pēcpusdienā no plkst. 15.00 – rakstniece ielūdz uz grāmatas atvēršanas svētkiem, kur viesus gaida literāras, muzikālas un kulināras aktivitātes, tostarp Lielā Detektīvspēle, Grāmatu galds, Kaucmindes “Gardumu pietura” un Līzbetes kūka, kā arī neiztrūkstošā sadziedāšanās.
“Par katru cenu” ir sērijas “Izmeklē Anna Elizabete” 23. grāmata, kas izdota četrpadsmit gadu laikā. Detektīvsērijas māksliniecisko noformējumu, kā arī tai veltītu īpašu muzikālo ietērpu veidojis Arturs Nīmanis.
Zvērināts advokāts Egons Rusanovs grāmatu raksturo kā aizraujošu un literāri uzrunājošu, sakot: “Romāns noteikti patiks ikvienam detektīvstāstu cienītājam, kurš meklē aizraujošu lasāmvielu ar pamatotu un dziļu sociālo kritiku; tas ir estētisks un intelektuāls piedzīvojumu, kas raisa pārdomas vēl ilgi pēc grāmatas aizvēršanas.”
Savukārt klīniskā psiholoģe Gundega Kozlova saka: “Lasot neatstāj realitātes klātesamības izjūta. Jādomā par advancēto tehnoloģiju ienākšanu ne tikai virtuvēs un guļamtelpās, bet arī mūsu prātos, tām no darba rīka pārtopot par netiešu cilvēka dzīves noteicēju.”
Par autori
Dace Judina ir latviešu rakstniece,žurnāliste, publiciste, redaktore un režisore, kopš deviņdesmitajiem gadiem darbojas presē, sabiedrisko attiecību un pasākumu jomā. Intereses – literatūra, mūzika, teātris, autobraukšana, kriminālistika, datori, dzimtu vēstures un radu rakstu pētījumi, ainavu arhitektūra, dizains.
