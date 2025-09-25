Sestdien, 27. septembrī, Kaucmindes muižā sava jaunākā, šonedēļ klajā nākušā detektīvromāna “Par katru cenu” atvēršanas svētkus svinēs viena no visvairāk lasītajām latviešu autorēm Dace Judina.

Grāmatas atvēršanas pasākumsiecerēts visas dienas garumā. Jau no plkst. 11.00 Kaucmindes saimninieki aicina uz čaklu talkošanu muižas parkā, bet pēcpusdienā no plkst. 15.00 – rakstniece ielūdz uz grāmatas atvēršanas svētkiem, kur viesus gaida literāras, muzikālas un kulināras aktivitātes, tostarp Lielā Detektīvspēle, Grāmatu galds, Kaucmindes “Gardumu pietura” un Līzbetes kūka, kā arī neiztrūkstošā sadziedāšanās.

“Par katru cenu” ir sērijas “Izmeklē Anna Elizabete” 23. grāmata, kas izdota četrpadsmit gadu laikā. Detektīvsērijas māksliniecisko noformējumu, kā arī tai veltītu īpašu muzikālo ietērpu veidojis Arturs Nīmanis.

Dace Judina "Par katru cenu".
Foto: Publicitātes

Zvērināts advokāts Egons Rusanovs grāmatu raksturo kā aizraujošu un literāri uzrunājošu, sakot: “Romāns noteikti patiks ikvienam detektīvstāstu cienītājam, kurš meklē aizraujošu lasāmvielu ar pamatotu un dziļu sociālo kritiku; tas ir estētisks un intelektuāls piedzīvojumu, kas raisa pārdomas vēl ilgi pēc grāmatas aizvēršanas.”

Savukārt klīniskā psiholoģe Gundega Kozlova saka: “Lasot neatstāj realitātes klātesamības izjūta. Jādomā par advancēto tehnoloģiju ienākšanu ne tikai virtuvēs un guļamtelpās, bet arī mūsu prātos, tām no darba rīka pārtopot par netiešu cilvēka dzīves noteicēju.”

Par autori 

Dace Judina ir latviešu rakstniece,žurnāliste, publiciste, redaktore un režisore, kopš deviņdesmitajiem gadiem darbojas presē, sabiedrisko attiecību un pasākumu jomā. Intereses – literatūra, mūzika, teātris, autobraukšana, kriminālistika, datori, dzimtu vēstures un radu rakstu pētījumi, ainavu arhitektūra, dizains.

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

