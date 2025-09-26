Pasaules čempionāta vieglatlētikā sudraba medaļniece šķēpa mešanā Anete Sietiņa ir vienā no labākajiem posmiem viņas sportistes karjerā, piektdien pēc atgriešanās Latvijā žurnālistiem teica Sietiņa.
Sietiņa pagājušajā nedēļā pasaules vieglatlētikas čempionātā Tokijā ar sestajā mēģinājumā sasniegtu jaunu personisko rekordu 64,64 metri šķēpa mešanā izcīnīja otro vietu, atkārtojot Latvijas vieglatlētu labāko sasniegumu pasaules meistarsacīkstēs.
"Vēl neesmu līdz galam aptvērusi, kas ir noticis. Kad paies laiks un atskatīšos uz to, kas bijis, paturēšu ilgāk medaļu kaklā un sapratīšu, kas pa īstam ir noticis," teica Sietiņa.
Iepriekš viņa teica, ka medaļu velta un ir pateicīga savai kādreizējai trenerei Valentīnai Eidukai, kura pirms diviem gadiem devās mūžībā.
"Esmu pateicīga arī savai pirmajai trenerei Rasmai Turkai, kura mani no bērna kājām Salacgrīvā izveda līdz lielajai skatuvei. Tāpat esmu pateicīga Indrai Eversonei un pašreizējam trenerim Gintam Palameikam, kurš ieguldīja lielu darbu, lai es būtu šeit. Domāju, ka mēs vēl kādu medaļu atvedīsim mājās," uzsvēra Sietiņa.
Lai gan šajā pasaules čempionātā bija vēsturiski zemākā Latvijas pārstāvniecība - četri sportisti -, Sietiņa uzsver, ka panākumu atslēgai ir jābūt individuālam darbam.
"Es sevi uzskatu par ļoti lielu šķēpa mešanas, vieglatlētikas un sporta fanātiķi. Ļoti stiprs raksturs, darba spējas un griba, cīņasspars - tas ir atkarīgs no katra cilvēka paša. Protams, ir liels atbalsts no Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Vieglatlētikas savienības, tāpat mums ir beidzot manēža Rīgā," secināja Sietiņa.
29 gadus vecā Sietiņa savu personīgo rekordu, kas iepriekš bija sasniegts pirms astoņiem gadiem, uzlaboja pa 17 centimetriem.
"Personīgais rekords nāca ļoti ilgi, un tika pielikti ļoti mazi centimetri. Ar treneri mērķējam uz ko augstāku rezultātā, tie būtu vismaz divi metri.
Daudz ko nosaka apstākļu sakritība un fiziskā forma. Ir jāpieliek tehniskajā izpildījumā un spēkā. Esmu vienā no labākajiem posmiem sportistes karjerā, un tas būs trumpis nākotnes sagatavošanās procesā," skaidroja Sietiņa.
Līdz šim sudraba medaļu pasaules čempionātos Latvijai bija izcīnījusi vien tāllēcēja Ineta Radeviča, kura tāllēkšanā bija otrā 2011. gadā Dienvidkorejas pilsētā Tegu.
Sietiņai šis bija ceturtais pasaules čempionāts, pirms diviem gadiem Budapeštā ieņemot ceturto vietu.
Līdz šim Latvijas sportisti pasaules meistarsacīkstēs bija izcīnījuši trīs medaļas. Sudraba medaļu tāllēkšanā 2011. gadā izcīnīja Radeviča, bet bronzas medaļu - Dainis Kūla 1983. gadā šķēpa mešanā, pārstāvot PSRS izlasi, un Laura Ikauniece 2015. gadā septiņcīņā.
