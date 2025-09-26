Piektdienas rītā Krievijas Smoļenskas apgabalā starp Rudnijas un Golinku stacijām kravas automašīna saskrējusies ar vilcienu, kas pārvadāja benzīnu, ziņo Maskavas dzelzceļš.
Automašīna uz dzelzceļa pārbrauktuves izbrauca vilciena priekšā. Mašīnists mēģināja vilcienu nobremzēt, taču attālums bija nepietiekams.
Sadursmes rezultātā lokomotīve un 18 dzelzceļa cisternas ar benzīnu noskrēja no sliedēm un aizdegās.
Lokomotīves mašīnists un viņa palīgs guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcā, bet automašīnas vadītājs gājis bojā.
Pleskavas apgabalā uz dzelzceļa noticis sprādziens
Krievijas Pleskavas apgabalā netālu no Pļusas stacijas piektdienas rītā uz dzelzceļa noticis sprādziens, paziņojis apgabala vietvaldis Mihails Vederņikovs.
Cietušo neesot un neviens vilciens no sliedēm neesot nogājis, piebildis Vederņikovs, kas Krievijas platformā "Mah" publicējis arī notikuma vietas fotouzņēmumus.
Par nodarīto postījumu apmēru Krievijas varasiestādes neziņo.
