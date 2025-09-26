Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers piektdien paziņoja par plāniem ieviest bezmaksas digitālās ID kartes gan pilsoņiem, gan pastāvīgajiem iedzīvotājiem, šādi cita starpā cenšoties ierobežot nelegālo migrāciju.
Šis risinājums arī atvieglos pieteikšanos tādiem pakalpojumiem kā autovadītāja apliecības saņemšana, bērnu aprūpe un sociālā aprūpe, kā arī racionalizēs piekļuvi nodokļu reģistriem, norādīja valdība.
Digitālās ID kartes tiks saglabātas iedzīvotāju telefonos.
Tās būs "obligātas kā līdzeklis, lai pierādītu savas tiesības strādāt", teikts paziņojumā.
"Tas liegs iespēju atrast darbu tiem, kam nav tiesību šeit atrasties, ierobežojot viņu izredzes nopelnīt naudu, kas ir viens no galvenajiem "vilkmes faktoriem" cilvēkiem, kuri ierodas Lielbritānijā nelegāli," teikts paziņojumā.
Par šo soli paziņots laikā, kad valdošā Leiboristu partija gatavojas ikgadējai konferencei un Stārmers pakļauts spēcīgam spiedienam, jo īpaši nelegālās imigrācijas jautājumā.
"Digitālā ID karte ir milzīga iespēja Lielbritānijai, tā arī vienkāršiem pilsoņiem sniegs neskaitāmas priekšrocības," pauda Stārmers.
"Mēs veicam smagu darbu, lai nodrošinātu taisnīgāku Lielbritāniju tiem, kas vēlas pārmaiņas, nevis šķelšanos," viņš piebilda.
Lielbritānija tradicionāli pretojusies ID karšu idejai, taču jaunākās aptaujas liecina, ka šis solis tiek atbalstīts.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
