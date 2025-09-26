Katra vēstnieka darbā ārvalstīs īpašs notikums ir prezidenta valsts vizīte.
Man nesen bija tas gods uzņemt Somijas prezidentu Aleksandru Stubu un viņa dzīvesbiedri Sūzanu Inesu-Stubu, kas bija ieradušies divu dienu valsts vizītē Latvijā – no 2025. gada 16. līdz 17. septembrim.
Prezidenta Stuba delegācijā bija arī Somijas kultūras un zinātnes ministre Mari-Lēna Talvitē, kā arī divi Somijas parlamenta deputāti – Jarmo Lindbergs, Latvijas un Somijas parlamentārās sadraudzības grupas vadītājs, un Veronika Honkasalo.
Prezidenta Stuba valsts vizītes mērķis bija stiprināt divpusējās attiecības, reģionālo drošību un kopīgās demokrātiskās vērtības.
Kopš pēdējās Somijas valsts vizītes Latvijā bija pagājuši 13 gadi, kas padarīja šo notikumu īpaši gaidītu. Turklāt tā bija pirmā valsts vizīte, Edgaram Rinkēvičam esot prezidenta amatā.
Vizītes ietvaros prezidents Stubs piedalījās divpusējās sarunās ar prezidentu Rinkēviču, kā arī tikās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu un Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Viņš arī uzrunāja Saeimu, uzsverot kopīgos drošības izaicinājumus un mazo demokrātiju spēju elastīgi reaģēt.
Kultūras programmā bija iekļauts Latvijas Okupācijas muzeja apmeklējums un abu prezidentu diskusija par mākslīgo intelektu Rīgas Stradiņa universitātē, kur prezidents Stubs atsevišķi tikās ar vairāk nekā 100 Somijas studentiem. Šobrīd Rīgas Stradiņa universitātē medicīnu studē vairāk nekā 600 Somijas studentu.
Vizītes otrā diena bija veltīta reģionālajai sadarbībai. Par galamērķi tika izvēlēta Liepāja – Latvijas trešā lielākā pilsēta, un tam bija īpašs pamats. Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālei ir īpaša nozīme Somijas un somu tautas dzīvē – tieši tur 1918. gada 13. februārī 27. Somijas Jēgeru bataljons zvērēja uzticību jaunizveidotajai Somijas valstij. Pirms šī svinīgā brīža bataljons gandrīz gadu – sākot no 1917. gada marta beigām – uzturējās Liepājā, kur viņiem bija lieliskas iespējas militārajai apmācībai. Šeit jēgeri arī izstrādāja Somijas militārās apmācības programmu un izveidoja militāro terminu vārdnīcu. Tieši Liepājā tika sarakstīti "Jēgeru marša" vārdi, bet mūziku tiem komponēja slavenais somu komponists Žans Sibēliuss. Šis skaņdarbs joprojām ir goda maršs daudzām Somijas armijas vienībām un ik gadu tiek atskaņots 6. decembrī, atklājot prezidenta rīkoto Neatkarības dienas pieņemšanu pilī, kad prezidents kā pirmos viesus uzņem kara veterānus.
Apmeklējot katedrāli, bija īpaši emocionāls un simbolisks brīdis, kad, prezidentam Stubam un viņa delegācijai ienākot, uz pasaulē lielākajām mehāniskajām ērģelēm tika atskaņots "Jēgeru maršs". Aizejot prezidents Stubs un Sūzana Inesa-Stuba aizdedzināja svecītes, pieminot somu jēgerus.
Prezidents Rinkēvičs pievienojās prezidentam Stubam arī Liepājas Jūras operāciju centra apmeklējumā un pēc tam devās ekskursijā uz Jūras spēku ūdenslīdēju mācību centru.
Somijas pilsēta Oulu un Liepāja cieši sadarbojas, jo abas nesīs Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu – Oulu 2026. gadā, Liepāja – 2027. gadā. Abi mēri – Ari Alatossova un Gunārs Ansiņš – apmainījās ar pieredzi un informāciju par sagatavošanās darbiem.
Valsts vizītes noslēguma pieņemšana notika Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars", svinot abu valstu kultūras saites un veiksmīgo sadarbību. Emocionāli ļoti piesātināts bija talantīgo "Amber Strings" mūziķu koncerts, kurā īpašu atmosfēru radīja skaņdarba "Finlandia" jaudīgais izpildījums, kas piešķīra šim vakaram neaizmirstamu noskaņu.
Saglabājot vizītes fokusu uz ārpolitiku, aizsardzības un drošības jautājumiem, kā arī uz sadarbību ziemeļvalstu–Baltijas reģionā, prezidents Stubs uzsvēra Somijas un Latvijas ciešās attiecības: "Mūsu valstis vieno pragmatiska un principiāla pieeja Eiropas drošībai."
Prezidents Stubs ar sev raksturīgo atvērtību un draudzīgumu runās iekļāva arī vieglākus akcentus. Viņš minēja līdzīgus vārdus somu un latviešu valodā, kas apliecina gadsimtiem ilgas savstarpējās attiecības un draudzību, kā arī ar smaidu pieminēja mūsdienās labi zināmo frāzi "Firma maksā" un citas valodas līdzības. Tāpat prezidents Stubs uzslavēja Latvijas sporta panākumus, īpaši 2023. gada Pasaules čempionāta bronzas medaļu hokejā, salīdzinot to ar Somijas sniegumu "EuroBasket 2025" turnīrā: "Mums šoreiz nav gluži tik labi, bet tuvu tam."
Šī valsts vizīte bija kas vairāk nekā tikai diplomātisks notikums – tā bija kopīgas vēstures, vērtību un redzējuma svinēšana. Tā vēlreiz apliecināja Somijas un Latvijas ilgstošo draudzību, kas balstīta uz savstarpēju cieņu, kultūras izpratni un stratēģisko sadarbību. Piedzīvojot šādu vienotības un sirsnības mirkli, es kā vēstniece jutos dziļi aizkustināta. Tas atgādināja – diplomātija savā patiesajā izpausmē neaprobežojas tikai ar politiku, tas ir daudz plašāk – tas ir par cilvēkiem, stāstiem, simboliem un žestiem, kas vieno valstis.
No sirds pateicos Latvijas pusei par sirsnīgo uzņemšanu un nevainojamo sadarbību, kas padarīja valsts vizīti nozīmīgu un neaizmirstamu.
