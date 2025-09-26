"Latvijas Avīzes" lasītājs Linards Strelēvics no Rīgas, zvanot uz redakciju, atgādināja, ka pirms diviem gadiem – 2023. gada 18. oktobra – "Latvijas Avīzē" lasījis informāciju, ka Kultūras ministrijai piešķirti 1,2 miljoni eiro, lai tiktu pētīta "Latvijas valstiskuma, piederības Latvijai nacionālās identitātes apziņas attīstība".
Lasītājs interesējas, kā veikts šis pētījums, kāds labums gūts un vai nauda atpelnīta? Valsts iestāžu un citu institūciju publiskotā informācija liecina, ka pētījuma noslēguma rezultāti gaidāmi šā gada beigās.
Valdība 2023. gada 17. oktobrī atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) sagatavoto rīkojumu "Par valsts pētījumu programmu "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība" 2023.–2025. gadam". Programmas kopējais finansējums – 1,25 miljoni, no tā 2023. gadam – 250 000 eiro, 2024. gadam – 500 000 eiro un 2025. gadam – 500 000 eiro. Programmu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmai "Zinātne" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
Latvijas Zinātnes padome izsludināja pētījuma projektu konkursu, uz kuru tika saņemti divi pieteikumi:
1) "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025), projekta iesniedzējs: Latvijas Universitāte;
2) "Agora 3.0: šķērsojot iedomātās robežas un iedomājoties saliedētas sabiedrības nākotnes modeļus", projekta iesniedzējs: Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Kultūras akadēmiju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.
Konkursā piesaistītie vērtētāji izlēmuši par labu pirmajam projektam. Tā vadītājs – Latvijas Universitātes vadošais pētnieks, Dr. phil. Māris Kūlis. Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība – LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Maksimālais projekta finansējums ir 1 162 500 eiro.
Konkursa rezultātu aprakstā citstarp teikts, ka projektā "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)" tiks veikti šādi uzdevumi: "Attīstīt pieejas, lai novērtētu pilsoniskās sabiedrības sociālo un ekonomisko ietekmi, īpaši uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labbūtību, mentālo veselību, pašīstenošanos, līdzdalību un sociālo iekļaušanos, vidi un klimatu, kā arī sociālās inovācijas, paplašinot zināšanas un izpratni par pilsoniskās sabiedrības līdzšinējo un potenciālo pienesumu minētajās jomās valsts ilgtspējīgai attīstībai." Tāpat tiks pētīta Latvijas sabiedrības medijpratība, "pētīta un attīstīta jauna zināšanu bāze par aktuālajām tendencēm saliedētības, sadarbības un savstarpējās uzticēšanās jomā Latvijas sabiedrībā, dažādās sociālajās un demogrāfiskajās, tostarp jauniešu, mazākumtautību, jaunatbraucēju, grupās".
Latvijas Zinātnes padome informējusi, ka projektu plānots īstenot līdz 2025. gada 20. decembrim, kad tiks iesniegts projekta noslēguma zinātniskais pārskats un būs iespējams novērtēt programmā izvirzīto un projektā sasniegto mērķu un uzdevumu nozīmību un ietekmi.
