Gan "Go3" televīzijas, gan kanāla TV3 skatītāji jau kādu laiku var sekot jaunā pašmāju seriāla "Luksofors" varoņu gaitām un notikumiem. Tas ir seriāls par trīs draugiem, kuru attiecības simbolizē luksofora krāsas. 

Sarkanais – precējies vīrietis, dzeltenais – dzīvo kopā ar draudzeni, bet nav gatavs precībām, zaļais – brīvs un bez saistībām. Sarkanā luksofora lomā –  ilggadējais Latvijas Leļļu teātra aktieris Artūrs Putniņš. Komandā kopā ar viņu tādi pazīstami aktieri kā Kaspars Zāle, Jānis Āmanis, Dārta Daneviča, Anta Aizupe un Līga Robežniece. Artūrs Putniņš stāsta gan par savu pieredzi seriālā "Luksofors", gan par Leļļu teātra aizkulises dzīlēm. 

"Luksofors" vēsta par trim draugiem, kuru attiecības simbolizē luksofora krāsas. Kāpēc esi tieši sarkanā luksofora lomā?

Iepriekš biju strādājis divos producēšanas kompānijas "Seriālu mājas" projektos. Pirmā pieredze bija seriālā "Nemīlētie", kā arī pēcāk "Rūgtās izvēles". Es iekšēji vienmēr gaidīju, ka viņi mani uzrunās piedalīties vēl kādā projektā. Man patika mūsu sadarbība, tāpēc vienmēr gaidīju, kad būs vēl kāds jauns seriāls. Pēc vienas no Leļļu teātra izrādēm sapratu, ka man ir zvanījusi viena no producentēm, kura piedāvāja piedalīties šajā projektā. Runājot par sarkano luksofora gaismu, atbildes man nav. Režisors droši vien saredzēja mani precēta vīrieša lomā. Ja mēs skatāmies uz manu personību tādā lielākā kontekstā, tad esmu gana mierīgs un nosvērts cilvēks. Esmu pabaudījis ģimenes dzīvi, kā arī man ir bērni.

Es esmu dzirdējusi, ka tie, kas jau ilgus gadus strādā šajā nozarē, ir iemantojuši intu­itīvu iemaņu saskatīt cilvēkos noteiktus tipāžus.

Šādos projektos vajag vienmēr sameklēt ļoti daudz "ekstras" jeb masu skatu dalībniekus. Arī šajā projektā bija vajadzīgi ļoti daudzi epizodisku lomu atveidotāji. "Luksoforā" viss sižets balstījās uz pieciem galvenajiem varoņiem, tāpēc visas pārējās lomas ieņem amatieri, bet retāku reizi profesionāļi. Šādu seriālu producentiem ir milzīga datubāze ar cilvēkiem, tāpēc viņi atrod visu – policistus, prostitūtas, taksistus, pārdevējas utt.

