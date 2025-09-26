Latvijas skolām ar likumu ir noteikts pienākums no 2026. gada kā otro svešvalodu vairs nemācīt krievu valodu, bet pakāpeniski aizstāt to ar kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas oficiālajām valodām. Bet skolēni no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves vidējā izglītībā var paši atteikties jau tagad.
Tā kā daudzviet pirmā svešvaloda ir angļu valoda un otrā bijusi krievu, tad pēc jaunās kārtības skolām nākas piepūlēties, lai sameklētu pedagogus citas otrās svešvalodas mācīšanai.
Izglītības un zinātnes ministrijas aptaujājusi 450 izglītības iestādes par to, kādu otro svešvalodu skolās plāno mācīt no 2026. gada 1. septembra. Populārākā izvēle - 89% jeb 401 skola – vācu valoda. 22% jeb 91 skola izvēlējušās franču valodu, 20% jeb 79 skolas – spāņu valodu.
Situāciju plašāk pēta “Latvijas Avīze” un reģionālie laikraksti – “Brīvā Daugava”, “Alūksnes un Malienas Ziņas”, “Ziemeļlatvija”, “Staburags” un “Dzirkstele”. Publikācijas lasiet “Latvijas Avīzē” un portālā “Lasi.lv”, bet mēs vēlamies uzzināt arī jūsu viedokli, tāpēc aicinām balsot aptaujā.
Aptauja
Kādu valodu jūs kā vecāki saviem bērniem izvēlētos par otro svešvalodu skolās krievu valodas vietā, ja izvēles iespējas būtu neierobežotas (pedagogi būtu pieejami)?
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.