Moldovas prezidente Maija Sandu otrdien pauda brīdinājumu par Krievijas iejaukšanos nedēļas nogalē gaidāmajās parlamenta vēlēšanās.
"Kremlis tērē simtiem miljonu dolāru, lai nopirktu simtiem tūkstošu balsu abās Dņestras pusēs un ārzemēs," video uzrunā sacīja Sandu.
Dņestra veido robežu starp Moldovas pamatteritoriju un separātisko Piedņestras reģionu.
Simtiem aģitatoru tika izdalīta nauda, lai "izraisītu haosu un vardarbību, iebiedētu sabiedrību", sacīja prezidente.
Viņa šīs bažas saistīja ar pirmdien visā valstī notikušajām policijas kratīšanām, kuru gaitā tika aizturēti 74 cilvēki saistībā ar apsūdzībām masu nekārtību gatavošanā.
Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju daži aizturētie bija izgājuši ieroču apmācību Serbijā.
Sandu brīdināja, ka gadījumā, ja Krievija iegūs kontroli pār Moldovu, tiks apdraudēta tās integrācija Eiropas Savienībā (ES), un viņa arī pauda bažas par Moldovas austrumu kaimiņvalsti Ukrainu.
"Mūsu valsts kļūs par platformu, lai iekļūtu [Ukrainas] Odesas apgabalā," brīdināja Sandu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu