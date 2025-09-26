Kristiešu skaits Apvienotajā Karalistē (AK) strauji samazinās, Anglikāņu baznīcai pamazām izpārdodot tos īpašumus, kurus nav jēgas uzturēt, jo draudžu vairs nav.

Katru gadu dievlūdzējiem tiek slēgtas apmēram divdesmit baznīcas ēkas, tā vēsta Anglikāņu baznīcas oficiālā mājaslapa. Tālāk seko saraksts ar 31 īpašumu, lielākoties baznīcām, ko iespējams īrēt vai nopirkt. Piemēram, par Svētā Paula baznīcu Česterā daudz ko var uzzināt nekustamo īpašumu mākleru mājaslapā, var iepazīties gan ar vēsturi, gan aplūkot fotogrāfijas un apskatīt plānus. Šī baznīca, tāpat kā liela daļa vēsturisko ēku, ir īpaši aizsargājama, un jebkādām izmaiņām, pat iekšdarbiem, nepieciešama speciāla atļauja. Piemēram, ja vecās koka durvis ir satrunējušas, tad tās jāaizvieto ar tādām pašām koka durvīm, bet logu vitrāžas nedrīkst izņemt un siltināšanas nolūkā aizstāt ar dubultajiem logiem. Vēsturisko ēku izmantošana nākotnē ir ierobežota, viss jāsaskaņo ar vietējo pašvaldību, pretējā gadījumā var tikt pie bargiem sodiem.

Visbiežāk baznīcu ēkas turpina izmantot reliģiskām ceremonijām (visdrīzākais – citu ticību), iekārto tajās koncertzāles, galerijas, kafejnīcas vai klubus, pat birojus. Teorētiski tur iespējams pat dzīvot, taču tad jāsaglabā oriģinālie elementi. Grūti iedomāties, kā būtu dzīvot mājā, kur guļamistabā daļa grīdas ir apbedījumi, bet bērnu rotaļlaukuma smilšu kaste atrodas dārzā starp kapakmeņiem.

