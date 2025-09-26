Nākamās nedēļas pirmajā pusē Latvijā no austrumiem ieplūdīs aukstāks un sausāks gaiss, liecina jaunākās prognozes.
Gan šīs nedēļas nogalē, gan nākamnedēļ laikapstākļus noteiks plašs anticiklons, tā centrs pārvietosies no Baltijas jūras uz Somiju un Krieviju, tādēļ Latvijā vējš iegriezīsies no austrumiem. Tas atnesīs vēsāku laiku un zemāku gaisa mitrumu.
Atmosfēras spiediens Latvijā pakāpies līdz augstākajam līmenim kopš februāra. Anticiklona ietekme varētu mazināties nākamās nedēļas beigās - tad pieaugs nokrišņu varbūtība.
Septembra pēdējā sestdiena sāksies ar pārsvarā mākoņainu laiku, dienā mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam vējam, minimālā gaisa temperatūra naktī būs +3..+11 grādi, dienā gaiss iesils līdz +13..+18 grādiem.
Svētdien saule mīsies ar mākoņiem un pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Minimālā temperatūra no rīta būs +3..+9 grādi, Rīgas līča Kurzemes piekrastē - līdz +12 grādiem. Maksimālā temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +11..+13 grādiem Latgalē un Vidzemes austrumos līdz +17 grādiem Kurzemes rietumkrastā.
Nākamajā darba nedēļā pārsvarā gaidāms saulains laiks. Gaisa temperatūra nakts un rīta stundās lielā valsts daļā pazemināsies līdz +2..-3 grādiem, pēcpusdienās tā nepārsniegs +10..+15 grādus.
