Dažas mēnešus pirms Olimpiskajām spēlēm biatlona zvaigzne Žilija Simona nonākusi juridiskās problēmās — viņa stāsies tiesas priekšā par zādzību un krāpšanu, ziņo franču laikraksts "Le Dauphine".
2022. gadā viņu policijai ziņoja viņas valsts komandas kolēģe Žustīne Breza-Bušē, jo Simona bija izmantojusi viņas kredītkarti un veikusi pirkumus desmitiem tūkstošu kronu vērtībā
Francijas izmeklētāji pēc tam identificējuši vēl divus upurus. Prokuratūra Albertvilā tagad ir pabeigusi izmeklēšanu, un Žilija Simona tiesā atbildēs par zādzību un krāpšanu 24. oktobrī.
2024. gada jūnijā itāļu laikraksts La Stampa ziņoja, ka Simona tika sodīta ar naudas sodu un viņai bija jāizmaksā zaudējumi. Ziņa ātri izplatījās visā pasaulē, taču Simona advokāts to noliedza.
Simona stingri noliedz visas apsūdzības. 2023. gadā viņa uz laiku tika izslēgta no komandas treniņiem. Simona apgalvo, ka trīs identiski pirkumi liecina par to, ka apsūdzības pret viņu ir nepamatotas un ka, visticamāk, viņa pati kļuvusi par identitātes zādzības upuri.
Francijas Slēpošanas federācija jau 2023. gadā risināja “iekšējās lietas Francijas biatlona komandā”.
