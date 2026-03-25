Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena un Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs otrdien Kanberā pēc astoņu gadu sarunām noslēdza brīvās tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību (ES) un Austrāliju.
Līgums atceļ vairāk nekā 99% tarifu ES preču eksportam uz Austrāliju un paredz, ka ES eksports uz Austrāliju nākamo desmit gadu laikā augs par 33%. Vislielākais pieaugums būs piena produktu un automobiļu eksportam – par aptuveni 50%. Tiks atceltas muitas, piemēram, ES eksportētajiem sieriem, gaļas izstrādājumiem, vīniem, atsevišķu augļu un dārzeņu grupām, šokolādei, konditorejas izstrādājumiem. Attiecībā uz tādām Eiropai jutīgām lauksaimniecības nozarēm kā liellopu gaļa, aitas un kazas gaļa, cukurs, daži piena produkti un rīsi līgums paredz kvotas. Tarifu samazinājumi ļaus ES eksportētājiem nodokļos ietaupīt ap miljardu eiro gadā. Austrālija atvērs savu tirgu finanšu un telekomunikācijas pakalpojumiem. Tikmēr Austrālijas liellopu gaļas eksports uz ES 10 gadu laikā pieaugs vairāk nekā desmit reižu. ES uzņēmumi pērn eksportēja uz Austrāliju preces 37 miljardu eiro vērtībā, bet pakalpojumus 2024. gadā 31 miljarda eiro vērtībā.
Austrālija un ES arī parakstīja vienošanos par sadarbības pastiprināšanu aizsardzības jomā un par kritiski svarīgām izejvielām. Noslēgtā vienošanās diversificēs tirdzniecību laikā, kad Eiropa saskaras ar izaicinājumiem no ASV un Ķīnas.
