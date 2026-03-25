Lietuvas Varēnas rajonā pie Baltkrievijas robežas pirmdien nokritušais un eksplodējušais drons atlidoja no Ukrainas un bija paredzēts triecieniem Krievijā, žurnālistiem otrdien pēc Nacionālās drošības komisijas sēdes apstiprināja Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene.
"Tagad varam droši apgalvot, ka tas bija no kursa novirzījies drons," viņa piebilda. "Sabiedrībā jau izskan pieņēmumi, ka tas varētu būt [Krievijas] "Shahed" tipa bezpilota lidaparāts vai cits objekts. Tomēr šādi pieņēmumi pagaidām nav apstiprināti, tāpēc būtu bezatbildīgi spekulēt," uzsvēra premjere. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns sarunā ar žurnālistiem pieļāva, ka Ukrainas drons novirzījies no kursa elektroniskās karadarbības dēļ un, iespējams, bija mērķēts Primorskas ostai Krievijas ziemeļrietumos. Kauns atzina, ka ne Baltkrievijas, ne Lietuvas dienesti to nekonstatēja, jo drons lidoja zemāk par 300 metriem. Ministrs norādīja, ka radari, kas nepieciešami zemu lidojošu dronu uztveršanai, ir pasūtīti, bet Lietuva tos saņems tikai tuvākajos gados.
