Leģendārā hokejista Sandija Ozoliņa bijusī sieva Sandra, ar kuru laulība tika šķirta pirms 14 gadiem, tiesā pieprasījusi piedzīt no viņa 1,64 miljonus eiro, kā arī 45% SIA Golfs & Karti kapitāldaļu reģistrāciju uz viņas vārda, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Ozoliņš atklāj, ka, neskatoties uz pieļautajām pagātnes kļūdām, viņu smagi ietekmē bijušās sievas attieksme tiesas sēdē:
“Kad otra puse uzstājas tiesas sēdē, tev liekas – vai tu tiešām esi savā dzīvē bijis tāds sūds?”
Ozoliņš atzīst, ka iepriekš bijis finansiāli atbildīgs – maksājis bērniem 25 000 eiro mēnesī, bijušajai sievai atstājis māju, automašīnas un 350 000 eiro skaidrā naudā, kā arī 2011. gadā izglītības fondos atvēris bērniem pa 130 000 eiro, kas katru gadu auga par 10%. Hokejists atklāj, ka bijusī sieva ar viņu nevēlas sarunāties, un uzsver:
“Tad es esmu uz ielas… Varbūt tas arī ir viņas mērķis,” viņš saka.
