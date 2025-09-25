Latvijas sporta saime atvadās no Voldemāra Bataraga (17.12.1962.–24.09.2025) – viena no pirmajiem Latvijas bobsleja pilotiem un Latvijas regbija izlases spēlētāja, informē Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF).
Batarags, no dabas spēcīgais latgalietis, no 1984. līdz 1987. gadam regulāri piedalījās starptautiskajās sacensībās. 1983. gadā viņš kļuva par pirmo Latvijas čempionu Meleūzā, bet vēlāk izcīnīja PSRS vicečempiona titulus gan divnieku, gan četrinieku ekipāžās.
Pēc tam Batarags ar panākumiem pievērsās regbijam, pārstāvot RK “Miesnieki” un aizvadot 34 spēles Latvijas izlases rindās, no kurām 33 – sākumsastāvā. Viņa kontā ir divi piezemējumi.
RK “Miesnieki” paziņojumā teikts:
“Mūžībā aizgājis mūsu draugs un viens no Latvijas regbija leģendārākajiem spēlētājiem – Voldemārs Batarags. Viņa sportiskais ceļš regbijā nebija garš, bet paliks atmiņā kā ļoti spilgts. No bobsleja trasēm, kur viņš kļuva par pirmo PSRS čempionu, viņš ienāca regbija saimē un ātri pierādīja sevi kā izcils pirmās līnijas spēlētājs – ātrs, spēcīgs un liels cīnītājs. Viņš bija īsts komandas biedrs – godīgs, atbalstošs un vienmēr gatavs stāvēt plecu pie pleca ar saviem komandas biedriem arī pēc karjeras beigām. Mēs zaudējam ne tikai sportistu, bet arī uzticamu draugu, kura klātbūtne mūsu komandā nozīmēja daudz vairāk par punktiem vai uzvarām.”
Klubs arī uzsver, ka Bataraga mīlestība pret regbiju turpinājusies viņa dēlā, kurš ar panākumiem aizstāvējis “Miesnieku” krāsas.
