Kreditēšana Latvijā šogad ir krietni sasparojusies, pauda Latvijas Bankas ekonomists Matīss Mirošņikovs.
"Šogad krietni sasparojusies kreditēšana - būtiski audzis uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums, tāpat turpina augt mājokļa kreditēšanas aktivitāte - papildus joprojām samērā lielai iepriekš izsniegto hipotekāro kredītu pārskatīšanas aktivitātei mājsaimniecībām jūlijā un augustā izsniegts arī rekordliels apjoms jaunu mājokļa kredītu," norāda Mirošņikovs.
Viņš arī atzīmē, ka jauno mājokļa kredītu procentu likmes ir krietni tuvākas eirozonas vidējam rādītājam.
Kredītu atlikums mājsaimniecībām augustā palielinājās par 8,9% salīdzinājumā ar pagājušā gada augustu, sasniedzot 6,6 miljardus eiro, bet uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums gada laikā audzis par 18,6%, sasniedzot 6,4 miljardus eiro.
Mājsaimniecībām par 8,6% salīdzinājumā ar pagājušā gada augustu audzis mājokļu kredītu atlikums, kas ir straujākais hipotekārās kreditēšanas pieaugums Latvijā ilgā laika periodā, piebilst Mirošņikovs.
Tāpat viņš informē, ka no jauna izsniegto hipotekāro kredītu apmērs jūlijā un augustā bijis rekordliels.
Tas skaidrojams gan ar pievilcīgām procentu likmēm, tostarp ne tikai zemākām EURIBOR likmēm, bet arī ar mazākām banku pievienotajām likmēm, gan arī ar aktīvāku konkurenci starp bankām.
"Arī vasarā iedzīvotāji turpināja savu hipotekāro kredītu pārkreditēšanu - kaut arī pārskatīšanas aktivitāte bijusi nedaudz zemāka kā pavasarī, tā joprojām bija samērā liela," piebilst Mirošņikovs.
Pēc viņa teiktā, nedaudz lēnāks kļuvis patēriņa kredītu atlikuma pieaugums, uzrādot pieaugumu par 11,6% salīdzinājumā ar pagājušā gada augustu.
Mirošņikovs min, ka uzņēmumu kreditēšanā izaugsme Latvijā šogad ir bijusi viena no straujākajām starp eirozonas valstīm - pieaugums vērojams dažādās nozarēs, piemēram, enerģētikā, apstrādes rūpniecībā, nekustamo īpašumu sektorā un citos, un auguši gan ilgtermiņa, gan īstermiņa aizdevumu apmēri.
Turpinājuši augt arī mājsaimniecību un nefinanšu uzņēmumu noguldījumi. Mājsaimniecību noguldījumu atlikuma pieauguma temps turējies nedaudz zem 10% jau vairākus mēnešus pēc kārtas, augustā augot par 9,8% un sasniedzot 11,7 miljardus eiro. Savukārt nefinanšu uzņēmumu noguldījumi bijuši svārstīgāki - pēc krituma maijā tie līdz augustam ir atguvušies, sasniedzot nepilnus 7,5 miljardus eiro, kas ir par 4,1% vairāk nekā pirms gada.
Gandrīz tādi paši kā pērn ir mājsaimniecību termiņnoguldījumu atlikumi, bet būtiski pieauguši noguldījumi uz nakti, norāda Mirošņikovs. Augustā vidējā svērtā likme jauniem mājsaimniecību termiņnoguldījumiem bija 1,7%, kamēr Valsts kases krājobligāciju ienesīgums šobrīd ir būtiski lielāks, piemēram, 12 mēnešu krājobligācijām tas ir virs 2,2%, līdz ar to pēc vairāku mēnešu pārtraukuma augustā iedzīvotāji atkal vairāk investēja krājobligācijās.
Noguldījumu uz nakti atlikums augustā auga par 12,6%, kopš maija palielinoties par gandrīz 200 miljoniem eiro.
"Otrajā ceturksnī kredītu attiecība pret iekšzemes kopproduktu (IKP) būtiski uzlabojās, sasniedzot 30,3% no IKP, un gaidāms, ka šogad šis rādītājs turpinās palielināties, jo kreditēšanas izaugsmes temps šobrīd būtiski apsteidz tautsaimniecības izaugsmi. Uzņēmumiem izsniegto kredītu nozīmīgais pieaugums liek cerēt, ka arī ekonomikas izaugsme varētu sasparoties nedaudz vairāk," pauž Mirošņikovs.
Latvijas Bankas dati liecina, ka 2025. gada augusta beigās Latvijas banku kopējā iekšzemes kredītportfeļa apmērs bija 15,377 miljardi eiro, savukārt iekšzemes noguldījumu atlikums bija 20,012 miljardi eiro.
