Pavasarī cāļu skaitīšana Latvijas – Igaunijas basketbola līgā bija aizraujoša līdz pat pēdējai regulārā turnīra kārtai un arī izslēgšanas spēlēs.
Vasarā kārtīgi pastrādājušas mūsu komandas un sasparoties mēģinājuši arī ziemeļu kaimiņi, līdz ar to jaunās sezonas startu nākamajā otrdienā varam sagaidīt ar labu intrigas devu.
LU aicina leģionārus
Apvienotajai līgai šī būs astotā sezona, piedaloties 14 komandām un pārstāvniecībai daloties uz pusēm. Pavasarī situācija tabulā mainījās gandrīz vai pa stundām, izslēgšanas turnīrā tiekot vien divām ziemeļu kaimiņu komandām, bet finālā bija mūsu derbijs, "VEF Rīgai" pieveicot Rīgas "Zeļļus". Regulārajā turnīrā ceturtā līdz sestā vieta iekrāja vienādu uzvaru un zaudējumu skaitu, tāpat trīs komandas no astotās līdz desmitajai vietai finišēja ar vienādu bilanci, kā pēdējai izslēgšanas spēlēs iekļūstot "Ventspilij", bet aiz svītras paliekot Tallinas "TalTech/ALEXELA" un Raplas "Avis Utilitas". Pēdējā vairs nebūs dalībnieku vidū, par ko žēl, jo Rapla bija unikāla vieta basketbola kartē – pilsēta ar nedaudz vairāk kā pieciem tūkstošiem iedzīvotāju, no kuriem daudzi bija vienoti gan līdzi jušanas ziņā, gan arī vēlmē palīdzēt komandai finansiāli.
Latvija starpsezonā arī bija tuvu vienas augstākās līgas komandas zaudēšanai – "Latvijas Universitātes" liktenis karājās mata galā, taču augstskolas vadība deva svētību ne tikai turpināt projektu, bet arī audzējusi muskuļus – līdzās jaunajiem spēlētājiem piesaistīti trīs ārzemnieki, sporta direktora amatā palīdzēs LU karjeru sākušais Žanis Peiners.
Čempionu pārmaiņas
Pērn trijos turnīros uzvarējusī "VEF Rīga" sezonu sāk ar tradicionālo mērķi par "hat trick" – apvienotā līga, Latvijas līga un kauss, kā arī izkļūt no grupas FIBA Čempionu līgā, kas startēs 7. oktobrī. Budžetā neliels kritums – 1,5 miljoni eiro.
Sastāvs starpsezonā tradicionāli stipri mainījies, prom devušies trīs iepriekšējās sezonas rezultatīvākie spēlētāji Harisons Klīrijs, Isufs Sanons, Vjačeslavs Bobrovs, trenera karjeru uzsācis Māris Gulbis.
Šoreiz atšķirība tāda, ka piesaistīti Latvijas publikai zināmi spēlētāji – pēc divām pārliecinošām sezonām "Liepājā" uz "VEF" pārcēlies Latvijas izlases kandidāts Kristaps Ķilps, pēc trim gadiem Madrides "Real" sistēmā pieaugušo basketbolā centīsies iejusties talantīgais gulbenietis Adrians Andževs, atgriezies klubā aizpērn spēlējušais puertorikānis Arnaldo Toro, mājās restartēties mēģinās Ričards Vanags, kurš iepriekšējo sezonu pavadīja Vācijas otrajā un Spānijas trešajā līgā, tāpat pievienojies viens no "Valmiera Glass VIA" līderiem ukrainis Rostislavs Novickis. Rīgā palicis viņa tautietis Iļja Sidorovs, klāt nācis Portugāles līgas rezultatīvākais spēlētājs amerikānis Zahirs Porters. Nebūs vasarā izziņotā ASV basketbolista Bena Karlsona, kurš vēl pirms ierašanās Rīgā guva traumu. Krustenisko saišu plīsuma dēļ sezona vēl nesākusies beigusies Rihardam Berkoldam. Protams – turpina kapteinis Dairis Bertāns.
"Zeļļi" audzē budžetu
Ar čempioniem vēl vairāk pagrūstīties vēlas Rīgas "Zeļļi", kas noturējuši vietējo spēlētāju kodolu, mājās atgriezuši Jāni Bērziņu, kuram iepriekšējā pieturvieta bija Polija. Komandā ir divi jauni amerikāņi un Latvijā labi pazīstamais lietuvietis Deniss Krestiņins, kurš iepriekšējo sezonu pavadīja Slovākijā un Austrijā, bet agrāk karjerā pārstāvējis četras Latvijas vienības, 2021./22. gada sezonā – "Ventspili". No Liepājas atnācis Rodijs Mačoha. Kluba budžets audzis par ceturtdaļu un pirmo reizi sasniegs miljonu eiro, "Zeļļi" debitēs Eiropas ziemeļu basketbola līgā, kur tradicionāli no latviešiem spēlē arī "Valmiera Glass VIA". Valmierieši vienīgie starpsezonā mainījuši galveno treneri, Nikolaju Mazuru aizstās viņa asistents Kaspars Vecvagars. Sastāvā nozīmīgas pārmaiņas, no vietējiem palikušajiem jāizceļ Artis Ate, Verners Kohs, no "Liepājas" pārnācis Rinalds Mālmanis, palīdzēs Mārcis Vītols, kurš Valmierā spēlēja pirms vairāk nekā desmit gadiem, bet iepriekšējās divas sezonas pavadīja Itālijas trešajā līgā.
"Ventspils" uzbrukumu turpinās vilkt Artūrs Ausējs, ieradies jauns leģionāru kvartets. Iepriekšējā sezonā ventiņi pēdējā brīdī iespruka apvienotās līgas izslēgšanas turnīrā, bet Latvijas čempionātā pārliecinoši sasniedza finālu. Raudzīsim, vai šosezon būs pietiekama jauda jau sezonas ievadā.
Pamatīgas pārmaiņas "Liepājā", kas pēc ilgāka pārtraukuma paskatījusies aizokeāna virzienā – nolīgts amerikāņu pirmgadnieks Eiropā Ksavjers Dasers, tāpat Igaunijā spēlējušais ukrainis Vitālijs Šimanskis.
Artūrs Visockis-Rubenis pieaugušo basketbolā ievedīs talantīgo Iļju Kurucu. Pēc viesizrādēm Igaunijā Liepājā atgriezies Emīls Krūmiņš. Bet prom Ķilps, Mačoha, Klāvs Dubults, Rinalds Mālmanis, karjeru beidzis Roberts Freimanis.
Gulbis avansā neko nedāvinās
Mārtiņš Gulbis, "VEF Rīga" galvenais treneris: "Visvairāk uztrauc tas, ka pāris spēlētājiem bijušas veselības problēmas un neesam no pirmās dienas visi kopā gatavojušies. Arnaldo Toro nav piedalījies nevienā pārbaudes spēlē. Ceru, ka visi varēs sākt sezonu. Pārbaudes mačos uz rezultātu pārāk nefokusējāmies, galvenais bija dot iespēju visiem spēlēt un saprast spēles stilu, ir ļoti jauns sastāvs, būs vajadzīgs laiks un pacietība. Sastāva komplektācijā, skatoties pēc iespējām, esam paveikuši maksimālo. Prieks par jauno latviešu spēlētāju piesaisti. Ir indikācijas, ka vajadzētu izveidoties labai ķīmijai. Andževs izskatās ļoti atzīstami, pārbaudes spēlēs laukumā bija vairāk kā 20 minūtes un progresē katru dienu, patīk, kā sapratis to, ko prasa, daudz strādā ar komandu un individuāli. Es nevienam neko nedodu avansā – ja turpinās strādāt, tad spēlēs. Šobrīd izmantojam viņu tikai kā saspēles vadītāju, negribam uzlikt spiedienu, ka jāzina arī otrās pozīcijas lietas. Jāatceras, ka vēl ir jaunietis, jāpierod pie ātrumiem, agresivitātes."
Roberts Zeile, "Valmiera Glass VIA" ģenerālmenedžeris: "Jauna sezona, jaunas emocijas, jauns galvenais treneris. Kaspars Vecvagars 2023. gadā pievienojās mūsu treneru korpusam ar mērķi kādu dienu kļūt par galveno treneri, stažējies pie Nikolaja Mazura, un šķita, ka šobrīd jādod iespēja viņam sevi parādīt. Atmosfēra vismaz pagaidām šķiet laba, bet to skaidrāk parādīs sezona un brīži, kad būs jāpārvar grūtības. Mainījušies visi leģionāri, Omaru Piču noskatījāmies "Viimsi" sastāvā, jaunzēlandieti Anivanivu Teitu-Džounsu medījām ilgāku laiku, meistarība viņam ļāva cerēt uz augstāku līmeni, bet spējām pārliecināt, ka šī ir labākā vieta sevis parādīšanai. Lietuvietis Dominiks Stenionis ir talantīgs spēlētājs, iepriekšējā sezona Lietuvā viņam bija atkopšanās pēc krustenisko saišu plīsuma, ukrainim Pavlo Džubam ir pārbaudes laiks, bet redzu labu potenciālu. Domāju, ka uz papīra esam līdzīgās pozīcijās kā pirms gada, bet redzēsim, kā būs dzīvē, pagājušās sezonas izskaņā patraucēja traumas."
Uldis Švēde, "Ogres" galvenais treneris: "Noskaņojums pirms sezonas ir pozitīvs, bijušas sešas pārbaudes spēles. Esam izdarījuši, ko vēlējāmies. Šis tas vēl jāuzlabo, bet kopumā bilde patīkama, spēlētāji saprot, ko no viņiem vēlos. Pagaidām visi ir veseli un gatavi sākt sezonu. Prom devies Mails Rasniks, vēlējāmies pagarināt līgumu, bet viņš jau teica, ka vēlas darboties trenera pozīcijā, un šobrīd ir asistents savā kādreizējā skolā. Vietā cits mazais amerikānis Kīšons, vērsts uz komandu, labs IQ, pozitīvi iekļāvies kolektīvā. Kodols saglabājies – Kristaps Dārgais, Guntis Sīpoliņš, Kārlis Apsītis, Gustavs Kampuss. Tālus mērķus sezonai neliekam, iesim no spēles uz spēli, citas komandas ir spēcīgas."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu