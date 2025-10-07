Šovā "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Slavenību pērles" stiliste Indra Salceviča viesojas pie uzņēmējas un dīdžejmeitenes Elīnas Fūrmanes, lai ielūkotos viņas garderobes un rotu dārgumos. Elīnas skapī glabājas tērpi, kas atgādina par muzikālās karjeras spilgtākajiem brīžiem un dzīvi Amerikā, bet rotu lādē – pašas svarīgākās dzīves liecības: ģimenes mantojums un mīlestības simboli.
Ella ar lepnumu rāda dzintara brošu un krelles, kas reiz piederējušas viņas mammai un vecmāmiņai. "Šīs rotas man atsūtīja uz Ameriku kā tādu amuletiņu – te ir gan mammas, gan omītes krelles. Tā ir vecmāmiņas broša. Šīs lietas vienmēr dod spēku, kad vajag," atklāj Elīna.
Indra, ieskatoties rotu lādītē, pamana arī sentimentālu gredzentiņu ar burtiem "IC". Ella norāda, ka tas ir vecmāmiņas laulību gredzens. "Tas ir manas vecmāmiņas Irēnas gredzens no viņas pirmajām laulībām. Tāpēc tur ir iniciāļi "IC". Vēlāk, pēc otrajām laulībām, viņas uzvārds bija Roča. Šo gredzenu es ļoti sargāju, jo tas ir īpašs ģimenes relikvija," stāsta mūziķe.
Svarīgu vietu rotu kolekcijā ieņem arī vecāku laulības gredzens ar iegravētu datumu – 1976. gada 13. augusts. "Šis ir tētis un mammas laulības gredzens. Tādas lietas man stāv pie sirds tuvāk par visu," atzīst Elīna. Tomēr visemocionālākais stāsts saistās ar viņas saderināšanās gredzenu – Ella atceras, ka ideja par to kādu tieši viņa vēlās saderināšanā radās Rīgā. “Mēs ar Neitanu bijām apmetušies "Grand Kempinski" viesnīcā, tieši pāri ielai pie operas. Pastaigājoties, es ieraudzīju vitrīnā sudraba gredzentiņu ar dimantiņiem un vidū – dzeltenu dimantiņu. Man viņš ļoti patika," saka Ella un piebilst, ka tobrīd, jau viņas puisis esot apsvēris domu par bildinājumu, taču gredzenu viņi toreiz neiegādājās.
Elīna norāda, ka Neitans mēģinājis iegādāties gredzenu no tā veikala, taču nesekmīgi. Viss atrisinājies vēlāk, kad pienācis īstais brīdis, uzdot Ellai svarīgo jautājumu: "Kad viņš izdomāja prasīt mani bildināt, viņš jau bija sagādājis tieši tādu pašu gredzenu. Viņš atcerējās, ka man patīk tas dzeltenais ar balto zeltu."
Runājot par to vai bildinājums bijis pārsteigums Ella ar smaidu pauž, ka nē. "Es, starp citu, visu zināju par to, ka tas notiks. Nebija jāspēlē teātris – ak, dievs, es nezināju," atcerās mūziķe un piebilst, ka kopā ar līgavaini arī devusies uz gredzena mērīšanu.
Pati Elīna atzīst, ka grenes, lai gan iegādāts Losandželosā apvieno sevi divas pasaules: "Tas man nozīmē ļoti daudz – tur ir gan mūsu kopīgais ceļš Amerikā, gan tas pirmais mirklis Latvijā."
