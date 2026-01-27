Vai iespējams cilvēkam reģistrēt trīs uzvārdus? Vienam no pāra ir dubultuzvārds, un pēc laulībām vēlas tiem pievienot arī trešo – laulātā uzvārdu. Jautā Diāna Zemgalē.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā norāda, ka tiesiskais regulējums neparedz iespēju pēc laulībām pievienot laulātā uzvārdu kā trešo uzvārdu, ja vienam no laulātajiem jau ir dubultuzvārds.
Civillikuma 86. pantā noteikts – noslēdzot laulību Latvijā, viens no laulātajiem var savam uzvārdam pievienot otra laulātā uzvārdu, izņemot gadījumus, kad vienam no laulātajiem jau ir dubultuzvārds.
